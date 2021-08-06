Eski Ahit’te yazılı depremin kanıtları

Eski Ahit’teki Amos ve Zekeriya kitaplarında 2800 yıl önce Kudüs’te meydana geldiği söylenen depremin ilk kanıtı bulundu.

İsrail Eski Eserler Kurumu’nun (IAA) Kudüs’te Davut Şehri Ulusal Parkı kazıları sırasında yıkılan duvarlar, kırık çanak çömlekler ve diğer eşya parçalarından oluşan bir yıkım tabakası ortaya çıktı. Araştırmacılar, ateş ya da eski bir fetih belirtisi olmadığı için yıkımın Milattan Önce 8. Yüzyıl’da Eski Ahit’te Yehuda Kralı Uzziya döneminde kentte gerçekleştiği söylenen bir depremden kaynaklanmış olması gerektiğini söyledi. (Eski Ahit, Kutsal Kitap’ın İbranice kaleme alınmış ilk kısmına Hristiyanların verdiği isim).

Milliyet Gazetesi