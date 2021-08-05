MGK toplantısı sona erdi, bildiri yayımlandı

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. MGK sonrası yayınlanan bildiride, “Orman yangınlarında alınacak ilave tedbirler” yer aldı.Saray’da düzenlenen toplantı 3,5 saat sürdü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın bölgesinde bulunmaları sebebiyle toplantıda yer almadı. MGK sonrası yayınlanan bildiri şöyle: Orman yangınlarına karşı yürütülen mücadele gözden geçirilmiş, hadisenin dezenformasyon kampanyaları değerlendirilmiş, ilave tedbirler görüşülmüştür. Sınır güvenliğine yönelik ilave adımlar görüşüldü. Kıbrıs meselesinde 2 devletli çözüm vurgulandı. Meseleye taraf olan aktörler, uzlaşmaz yaklaşımlarında ısrar etmek yerine çözümün parçası olmaya davet edilmiştir. Dünya ile birlikte Türkiye’nin çeşitli illerinde etkili olan yangınlara karşı yürütülen mücadelenin ele alındığı bildirildi. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünü himaye ederek, bölgemizdeki barış ve istikrarı hedef alan saldırılarını sürdürmeye teşvik eden ülkeler şiddetle kınanmıştır. Ermenistan’a, saldırgan söylem ve eylemlerini terk ederek, taahhütlerine sadık kalması, bölge ülkeleriyle iş birliğini geliştirme çağrısında bulunulmuştur. Artı Gerçek