İngiltere hükümetinden Londra´daki tartışmalı Holokost anıtına onay

İngiliz hükümeti, Londra´da Parlamento dışına Holokost anma merkezi yapma planını onayladı.

İngiltere Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetim Bakanlığı’nın kararı ile, iddialı projenin başlangıcından yaklaşık beş yıl sonra son büyük bürokratik engel de ortadan kalktı.

İngiltere’nin planları arasında 23 büyük bronz heykel ve Birleşik Krallık’ın yasama meclisinin bulunduğu Westminster Sarayı’nın dışındaki Victoria Tower Gardens’ta yeraltında inşa edilecek bir eğitim merkezi de yer alıyor.

105 milyon dolarlık devlet fonu alacak projenin 2025 yılında tamamlanması planlanıyor.

Planın muhalifleri, Büyük Britanya’nın Yahudileri kurtarmadaki rolünü abartacağına dair endişesi, teröristler tarafından hedef alınabileceği ve köleliğin kaldırılmasını simgeleyen yakındaki bir başka anıtı gölgede bırakabileceği gibi konulardan ötürü çok sayıda itirazda bulundular.

Londra’nın Westminster ilçesinin yerel yönetimi, geçen yıl projenin planlama izni almasını engellemiş ve bakanlığın bir soruşturma komisyonu kurmasını istemişti. Bakanlık, Konsey’in itirazına rağmen projeye devam etme kararı almıştı.

İngiliz Yahudileri Temsilciler Kurulu yaptığı açıklamada, hükümetin projeye onay vermesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

https://www.salom.com.tr/haber-119341-Ingiltere_hukumetinden_londraacutedaki_tartismali_holokost_anitina_onay.html