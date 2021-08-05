Ermenistan Başbakanı ile İran yeni Cumhurbaşkanı bir araya geldi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çalışma ziyareti için İran İslam Cumhuriyeti’nde bulunuyor. Tahran’ın Mehrabad Havalimanı’ndaki resmi karşılama töreninin ardından Başbakan, İran Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na giderek, İran İslam Cumhuriyeti’nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi tarafından karşılandı.

Görüşmede İran Cumhurbaşkanı, Başbakan Paşinyan’a daveti kabul ettiği ve çalışma ziyareti için İran’a geldiği için teşekkür ederek, İran’ın Ermenistan ile siyasi, ekonomik ve insani alanlarda dostluk ilişkilerin sürekli gelişmesini önemsediğini vurguladı.

Nikol Paşinyan, sıcak karşılamadan dolayı Ebrahim Raisi’ye teşekkür etti ve kendisini İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçildiği için bir kez daha tebrik etti. Başbakan, İran ile karşılıklı saygı ve anlayışa dayalı çok taraflı işbirliğinin Ermenista için ön planda olduğunu belirtti.

Ermenistan Başbakanı görüşmede şu ifadelere yer verdi:

“İki halkımızın asırlık dostluğu, yakın tarihi-kültürel ilişkileri, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesinin temelidir. İkili işbirliği gündemini daha da zenginleştirmek için ortak çabalarla diyaloğumuzu sürdürmeye hazırız. Bugün burada bulunmam, Ermenistan ile İran arasındaki ilişkileri derinleştirme ve işbirliğini en üst düzeyde güçlendirme yönündeki kararlılığımızın göstergesidir.”

Ermenistan ve İran liderleri, ticari ve ekonomik bağların güçlendirilmesiyle ilgili farklı konular görüştüler. Özellikle, muhataplar, Meghri serbest ekonomik bölgesinin aktif faaliyetinin sağlanmasını ve İran’ın AEB ile serbest ticaret rejimini uygulama olasılığını, bu alanda işbirliğini geliştirmek için bir teşvik olarak değerlendirdiler.

Ebrahim Raisi, bölgede barışın sürdürülmesinin İran için son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Nikol Pashinyan ve Ebrahim Raisi sağlık, yeni teknolojiler, eğitim, bilim ve kültür alanlarında ortak yeni projelerin hayata geçirilmesi hakkında da konuştular.

Başbakan Nikol Paşinyan İran Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi’yi Ermenistan’a davet etti, Raisi ise büyük memnuniyetle daveti kabul ettiğini iletti.

Akşam Nikol Paşinyan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Yemin törenine katılacak.

ERMENİ HABER AJANSI