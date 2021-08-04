Paşinyan: Ermenistan kendi sınırlarında Azerbaycan askeri birliklerinin var olduğu süreçte sınır belirleme çalışmaları kabul edemez

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 3 Ağustos tarihinde yeni atanan Savunma Bakanı Arşak Karapetyan’ı Silahlı Kuvvetlerinin üst düzey kadrosuyla tanıştırırken Ermenistan ile Azerbaycan sınırındaki durumuna da değindi.

Paşinyan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Seçimlerden önce defalarca ben bunun bizim gündemimiz olduğunu belirttim. Hükümet oturumunda bu gündemi kabul ettiğimizi ve edeceğimizi dile getirmiştim. Bu aynı zamanda bizim gündemimimz, çünkü belirlenmiş sınırlara sahip olmak ülkenin etrafında duvar örmek anlamına geliyor adeta. Bu konuda benim duruşum budur.”

Ermenistan Başbakanı aynı zamanda uluslararası kamuoyunun yaklaşımlarıyla kendi yaklaşımlarnın örtüştüğünü ifade etti.

Özellikle AGİT Minsk Grubu Eşbaşkan ülkelerinin 13 Nisan açıklamasına atıfta bulunarak Paşinyan ihtilafın bilinen ilkeler kapsamında çözülmesi gerektiğini ve ihtilafın nihai çözüme kavuşmadığını uluslararası kamuoyu tarafından kabul edildiğini ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI