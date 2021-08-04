Marmaris’te Karabağ ruhu “Sizler bizim gardaşımızsınız”

Muğla’nın Marmaris ilçesinde başlayan ve halen kontrol altına alınamayan yangın 5. gününde de yayılarak devam ediyor. Söndürme çalışmaları için Azerbaycan’dan gelen ve faaliyetlere katılan itfaiye eri Hafiz Memmedov, aynı ruhun Karabağ’da olduğu gibi Marmaris’te de kendilerine güç verdiğini söyledi.

Muğla genelinde çeşitli noktalarda devam eden yangınları 5. günde de söndürme çalışmaları son hız hem havadan hem de karadan devam ediyor. Alevler rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ederken, Hisarönü mahallesindeki çalışmalar hızla sürüyor.

Azerbaycan’dan gelen 100 kişilik itfaiye ekibi çalışmalarını Hisarönü, Armutalanı ve Turunç mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor. SABAH ekibi, yangının etkili olduğu alanlarda alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf eden Azerbaycanlı itfaiye erleriyle beraber çalışmalara katıldı. Burada gözlem yapan SABAH ekibi, Azerbaycanlı itfaiye erleriyle konuştu.

“KARDEŞLERİMİZİN DİRAYETİ BİZE GÜÇ VERİYOR”

Marmaris’e çalışmaya geldiklerini, yorulmadıklarını anlatan Hafiz Memmedov, “Biz 3 gün önce geldik. Geldiğimiz günden beri hiç uyumadık. Çünkü biz buraya uyumaya gelmedik. İnşallah her şey güzel olur.

Kardeşlerimizin dirayeti bize güç veriyor. Dün Şirinyer Tepesinde çıkan yangında alevler üzerimize doğru geldi. Bizi aşıp evlere dayandı. Biz yılmadan, korkmadan mücadelemizle yangını söndürüp evleri kurtardık” dedi.

“BU RUH KARABAĞ’DA OLDUĞU GİBİ MARMARİS’TE DE BİZE GÜÇ VERİYOR”

Türk milletinin ruhuyla yangını söndüreceklerine inandıklarını belirten Memmedov, şunları kaydetti: “Allah izin verirse Hisarönü mahallesinde çıkan yangını da söndüreceğiz.

Çünkü Türk milletinin ruhu var. Bu ruh Karabağ’da olduğu gibi Marmaris’te de bize güç veriyor. Biz kardeşiz, hep birlikte güçlüyüz. Yorulmadık, kardeşlerimiz için çalışıyoruz. Bu topraklar bize yorgunluk vermiyor. Tüm Türk milletine teşekkür ediyorum. Milletin ruhu bize güç veriyor.”

Sabah Gazetesi