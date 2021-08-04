Macron: Fransa her zaman Ermenistan’ın yanında olacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Ermenistan’a 200 bin doz yeni tip koronavirüs aşısı gönderme kararını açıkladı.

Macron, her zaman Fransa’nın Ermenistan’ın yanında olacağını vurguladı.

Armenpress Haber Ajansı, Fransa Cumhurbaşkanı’nın paylaşımını aktarıyor:

“Ermeniler sayısız zorluklara karşı direnmekte. Fransa’nın her zaman yanınızda olacağını dayanışma ve dostlukla söylüyorum. Salgınla mücadele etmek için Fransa, Yerevan’a 200 bin doz koronavirüs aşısı gönderiyor. Virüsü birlikte yeneceğiz.”

ERMENİ HABER AJANSI