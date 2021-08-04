Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Arman Tatoyan ile Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu görüştü

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Ombudsmanı Arman Tatoyan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ve Ombudsmanı, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu sınır halkının haklarının ihlal edilmesiyle ilgili olarak görüştü.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi’nden edinilen bilgilere göre Arman Tatoyan, İnsan Hakları Savunucusu’nun Ermenistan’ın Geğarkunik, Syunik ve Ararat idari bölgelerinde yaptığı bilgi toplama çalışmaları ve alınmış şikayetlerin sonuçlarını Cumhurbaşkanı’na sundu. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin, Ermenistan’ın sınır yerleşim merkezleri sakinlerinin haklarını yasadışı eylemlerle ihlal etmeye devam ettiğini kaydeden Arman Tatoyan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin düzenli olarak silahlı çatışmaları kışkırttığı ve Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin halkı koruma işlevini yerine getirdiği olgularla kanıtlandığını bildirdi.

Arman Tatoyan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin bu ihlallerine ilişkin gerçeklerin Ermenistan’da faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ve akredite diplomatik misyonlara sunulduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı ve Ombudsmanı, durum ile ilgili fikir alışverişinde bulundular.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/08/04/Sarkisyan-Tatoyan-Ermenistan-Azerbaycan/212818