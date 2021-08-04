Arayik Harutyunyan: Karabağ’da Rus askeri birliklerinin kalıcı olarak bulunmasına ihtiyaç var

4 Ağustos’ta Artsakh Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan, Martakert sakinleriyle gerçekleştirdiği görüşmede Rus askerlerinin Artsakh’ta bulunmasının geçici değil, kalıcı olması gerektiğini vurguladı.

Harutyunyan, Martakert sakinleriyle yaptığı konuşmada ‘Zafer son değildir, yenilgi de ölümcül değildir. Önemli olan devam etme cesaretini gösterebilmektir. Bugünkü işimize sadece günlük yaşamımız, hayatımız ve faaliyetlerimiz değil, aynı zamanda çocuklarımızın ve nesillerimizin kaderi bağlıdır’’fadelerini kullandı.

‘Rusya askeri birliklerinin bölgeye girişi olmasaydı, çok daha farklı bir akıbetimiz olurdu’ şeklinde konuşan Harutyunyan, ‘Bu ülkenin kurtarıcıları yine de burada yaşayanlar, yani biziz’ dedi.

ERMENİ HABER AJANSI