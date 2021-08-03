Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Ermeni boksör Hovhannes Baçkov, yarı finale çıktı

Ermenistan erkek takımı sporcusu Hovhannes Baçkov (63 kg) en az bir Olimpiyat bronz madalyası garantileyerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında yarı finale çıktı.

Japonyan’ın başkenti Tokyo’da düzenlenen Olimpiyat Oyunlarının Boks branşında 51 kg çeyrek final müsabakasında ringe çıkan Hovhannes Baçkov, Özbekistan’ı temsil eden Elnur Abduraimov’i 5:0 skorla yendi.

Baçkov, geçen müsabakalarında Antigua ve Barbuda ve Azerbaycan’ı temsil eden boksörleri yenilgiye uğratmıştı.

Ermeni genç sporcunun yarı final karşılaşması 6 Ağustos’ta olacak.

ERMENİ HABER AJANSI