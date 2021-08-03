Mermerci ve madenciler yangınları kontrol altına aldılar

Çevreci dernekler tarafından ötekileştirmeye çalışılan mermer ve madenciler çıkan orman yangınlarının söndürme çalışmalarında bölge halkının gönlüne taht kurdular.

Tekmar şirketi tarafından maden ocakları havzasında oluşturulan ve 20 sene önce yangın ihtiyacı halinde ölçülendirilerek dizayn ettikleri ve koordinatlarını da bölge Orman Müdürlüğüne tescil ettirmiş oldukları Tekmar’ın beton su havuzları yangının söndürülmesinde etkin rol oynadı.

Kavaklıdere’de çıkan büyük yangının su ihtiyacı için 3 dakikada bir helikopterler su çekimi gerçekleştirdiler. 25 yıl önceden düşünülmüş yangın söndürme havuzları, mermer ve madencilerin ne kadar ileri görüşlü olduklarının en büyük ispatı oldu.

MUĞLA MERMERCİLERİN YARDIM ÇALIŞMALARI İSE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Muğla Mermerciler Dernek Başkanı Mustafa Ercan krizi en sağlıklı şekilde yönetti. Valilik ile her daim temasta olan Mustafa Ercan ve Dernek üyesi mermerciler bölge halkının gönlüne taht kurdu.

Yangın ve doğal afete karşı en organize dernek Muğla mermerciler derneği olarak tarihe geçti.

İl genelinde çıkan orman yangınlarına müdahale amacıyla Muğla’da faaliyet gösteren mermer firmalarının yardım çalışmaları devam ediyor. Muğla Mermerciler Derneği olarak Valilik, Menteşe Kaymakamlığı ve AFAD merkeziyle sürekli iletişimi devam etmektedir.

Konu ile ilgili açıklama yapan Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan şunları söyledi:

Mumcular bölgesinde çıkan yangın bölgesine Ermaş Mermer 2 adet iş makinası, Marmaris bölgesinde çıkan yangına Gentaş Mermer 2 adet su tankeri gönderdi.

Dün Kavaklıdere bölgesinde çıkan yangın bölgesine de, Koçar Mermer 1 adet akaryakıt ikmal tankeri, 2 adet kepçe, 1 adet su tankeri, Özçakım Mermer 2 adet lastikli kepçe, Çavdarlar Mermer 6 adet kepçe, 1 adet ekskavatör, 1 adet iş makinesi, 1 adet su tankeri, Demireller Mermer 1 adet ekskavatör, Tekmar Mermer firmamız 2 adet kepçe, 1 adet ekskavatör, Demircioğlu Mermer 4 adet kepçe, 1 adet su tankeri göndermiştir. Bunun yanında ayrıca ilaç ve teknik malzeme konusunda da yetkililere destek verilmiştir.

Muğla Mermercileri olarak toplamda 1 adet AKARYAKIT İKMAL TANKERİ, 16 adet KEPÇE, 6 adet EKSKAVATÖR, 6 adet SU TANKERİ göndererek özellikle mermer bölgemizi tehdit eden yangınlara müdahale edilmiştir.

Ayrıca geçmiş olsun dileklerini ileten Ercan; “İlimizin değişik bölgelerinde çıkan orman yangınlara mermerciler olarak elimizden gelen her türlü desteği sürdürüyoruz. Firmalarımızla organize olarak özellikle iş makinaları konusunda gereken yardımları gönderdik. İnşallah yangınlar söner, böyle felaketlerle karşı karşıya kalmayız. Her zaman halkımızın yanındayız. Tüm Muğla’ya ve ülkemize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Alpay Mermer tüm imkanlarını seferber etti

Yangının başladığı ilk anlardan itibaren tüm imkanlarını seferber eden Alpay Mermer yapılan çalışmaları da eşzamanlı olarak firmanın sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Yardım etmek isteyen gönüllüleride fabrikalarına gelerek ihtiyaç olabilecek malzemeleri ulaştırmak üzere iletebileceklerinide belirtiyorlar. Firmanın sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama şöyle: Valiliğimizle koordineli bir şekilde, çalışanlarımız, arazöz ve loaderlerimizle birlikte 4 gündür, önce Milas Beylice köyü, daha sonra Mazı köyü ve dünden beri bizim de fabrika ve ocağımızın bulunduğu Kavaklıdere bölgesinde yangını söndürmek için sahadayız. Yangınların daha da sıçramasını engellemek için makinalarımızla hendekler açıldı, devamlı fabrikamızdan, silodan ve artezyenden su tankerleriyle su takviyesi yapıldı.

Kavaklıdere’de köyler tahliye edilirken yangının Menteşe’deki evlere ulaşmasını engellemek için tüm bölge halkı ile beraberdik.

Kavaklıdere bölgesine sabaha karşı helikopter ile havadan destek başladı ve şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Tüm bunları yaparken tabii ki tek başımıza değildik, birçok firmanın ve yerel halkın desteği vardı.

Haytap’ın Marmaris’teki havyan hastanesine dün yapılan mama takviyesinden sonra, hayvanlar sıcak ve güneşte kaldığı için kamelyalar gönderiyoruz.

İhtiyaçlar çok. Tekrar araçlarımız yola çıkacak, yardım göndermek isteyen tüm dostlarımız merkez binamıza tedarik edebildikleri güncel ihtiyaçları bırakabilir.

Adres: Alpay Mermer

Salihpaşalar Mahallesi Köyiçi Sok. No:5 Muğla

https://turkuazgazetesi.com.tr/mermerci-ve-madenciler-yanginlari-kontrol-altina-aldilar/