Karabağ’ın Martakert bölgesinde büyük bir HES inşa edilecek

Artsakh (Karabağ) Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan, 2 Ağustos’ta Artsakh Cumhuriyeti’nin enerji güvenliği ile ilgili konuların tartışıldığı bir toplantı düzenledi.

Arayik Harutyunyan’ın sözlerine göre 2020 yılının sonbaharında başlayan Türkiye-Azerbaycan saldırısından önce Artsakh Cumhuriyeti elektrik açısından kendi ihtiyacını karşılabiliyordu, hatta belli bir miktar elektrik ihraç ediyordu.

Artsakh Cumhurbaşkanı konuyla ilgili yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Enerji kaynaklarımızın çoğu işgal altındaki Artsakh topraklarında kaldı. Artsakh ihracatçı bir ülkeden ithalatçı bir ülkeye dönüştü. Mevcut koşullar altında, Artsakh ekonomisinin canlanması büyük ölçüde enerji kaynaklarına bağlıdır. Bu nedenle, enerjide kendi kendine yeterliliği yeniden sağlamak ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için yeni bir büyük hidroelektrik santrali inşa etmeye karar verdik.”

17,6 MW kapasiteli “Getavan-1” HES, Martakert bölgesi Getavan yerleşiminin arazisinde inşa edilecek. Artsakh Yatırım Fonu aracılığıyla 25 milyon dolarlık bu proje hayata geçirilecek.

ERMENİ HABER AJANSI