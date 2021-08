Ermenilerin yaptığı soykırımı, çekeceği belgesel filmi ile Avrupa’da anlatacak

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Avusturya’dan Türkiye’ye gelen Iğdırlı iş adamı Yardım Güneş, Ermenilerin yaptığı soykırımı Avrupa’ya duyurmak için bir belgesel filmi çekecek.

35 sene önce Iğdır’ın Hakmehmet köyünden Avusturya’nın başkenti Viyana‘ya göç eden iş adamı Yardım Güneş, yıllar sonra memleketine geri döndü. 1919 yılında Ermenilerin başta Iğdır olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi‘nin birçok yerinde yaptığı katliamları konu alan bir belgesel film çekmeye hazırlanan Yardım Güneş, Türklerin yaşadığı vahşeti Avrupa’da duyurmaya çalışacak. Avusturya’da Ermenilere karşı kurduğu Azerbaycan-Türk Kültür ve İşadamları Derneği ile Ermenilerin yaptığı soykırımı her yerde anlatmaya çalışan Yardım Güneş’in tek isteği ise Avusturya’dan 3 bin 500 kilometre uzaklıkta bulunan baba ocağı Hakmehmet köyünde yaşanan katliamı Avrupa kamuoyuna duyurmak. Çekilecek belgesel film ile Ermenilerin Türklere yönelik yaptığı vahşet Avrupa’nın farklı bölgelerinde, çeşitli televizyon kanallarında, seminer ve konferanslarda anlatılacak.

“Ermenilerin yaptığı soykırımı elimden geldiğince şu ana kadar anlatmaya çalışıyorum”

Asıl mesleği halıcılık olan ancak Avusturya’nın başkenti Viyana’ya gittiği günden beri Ermenilerin soykırım yaygaralarına karşı büyük mücadele verdiğini belirten iş adamı Yardım Güneş, “35 yıldır Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşıyorum. 35 yıldır orada kendi köyümüzü ve aynı zamanda Ermenilerin Doğu Anadolu’yu kan gölüne çevirmesi ve Ermenilerin yaptığı soykırımı elimden geldiğince şu ana kadar anlatmaya çalışıyorum orada. Benim asıl mesleğim halıcılık fakat Viyana’da kurduğum Azerbaycan Türk Kültür ve İşadamları Derneği olarak da özellikle Avrupa’da yaygara koparan Ermenilerin her yıl 24 Nisan’da siyasi olarak da birçok Avrupa ülkesinin buna verdiği desteğe karşı biz de orada şu arkamızda gördüğünüz gerçekleri Ermenilerin ve Avrupalıların o kör vicdanına haykırmak için orada mücadele veriyoruz. Ermeni yalanlarına ve yaygaralarına değil gelin gerçekleri görün, Ermenilerin Doğu Anadolu’da yaptığı o katliamı, o soykırımı ve buradaki toplu mezarları gelin görün diye çağrılarda bulunuyoruz. 3 bin 500 kilometrelik yol gelmişim. Özellikle burada yapmak istediğim kendi köyümde yapılan o katliamı Avrupa’da duyurmak için bizi soykırımla itham edenlere, bize soykırım iftirası atanlara işte şu gerçekleri onların gözlerinin önüne sermek için geldim. Bunun için de bir belgesel niteliğinde program yapıp oradaki televizyon kanallarına, çeşitli seminer ve konferanslar vasıtasıyla Avrupa’ya duyurmaktır amacımız.” dedi.

“Benim köyümün bir neslini tarihten sildiler”

Yapılan belgesel çalışması için Yardım Güneş’e bilgi noktasında kaynaklık etmeye çalışan Muhtarlar Derneği Başkanı ve Hakmehmet Köyü eski Muhtarı Mehmet Ud, “Ermenilerin yaptığı katliam burada göz önünde. Olayın canlı şahitleri de birer birer ölüp gittiler. Benim köyümün bir neslini tarihten sildiler. Toplam 83 tane şehidimiz var. Biz her gün ve her an buradan geçtikçe bu şehitlerimizi anıyoruz, yad ediyoruz. Dünya kamuoyu bunu bilmelidir. Bu tür konuların Avrupa’da da gündeme gelmesi oldukça memnun ediyor. Bir nebze olsun yüreğimize su serpmiş oluyor.” ifadelerini kullandı. – IĞDIR

