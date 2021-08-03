Dersimli kadınlar: Haklarımızdan ve İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz

Dersim Kadın Platformu, katledilen kadınlar ve IŞİD çetelerinin, Şengal’e saldırısı sonucu binlerce Êzidî’yi soykırıma maruz bırakmasının 7. yıl dönümü dolayısıyla Sanat Sokağı’nda basın açıklaması düzenledi. Platform adına açıklamayı okuyan Handan Kahraman Şanlı, “Gülistan Doku, Azra Gülendam Haytaoğlu, Emine Gökkız ve daha binlerce kadın.. Hikayemiz aynı. Erkekler, onlar sırf hayır dediği için, kendilerinden boşandığı ya da ayrıldığı için veya hiç birlikte olmak istemediği için kadınları öldürüyor” dedi.

"Haklarımızdan ve İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz!" Dersimli kadınlar, binlerce Êzidî’nin katledilmesinin 7. yılında kadın cinayetlerini protesto ettihttps://t.co/KcahKGcCiL pic.twitter.com/1p5YP1bZ0X — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) August 3, 2021

“ERKEKLER BU CESARETİ AKP İKTİDARINDAN ALIYOR”

Şanlı, erkeklerin bu cesareti, kadınlar öldürüldüğünde dahi kadınların hayatını mercek altına alan, kadınların tercihlerini sorgulayan, öldüreni değil öldürüleni suçlayan savcılardan, hakimlerden, medyadan, iktidardan aldığını söyledi.

Şanlı, açıklamasının devamında “AKP iktidarı ve onun erkek egemen kurumları, kadınların yaşam güvencesi olan haklarına saldırarak artık sadece kadın düşmanı politikaları uygulamakla kalmıyor, kadın katili oluyor” dedi.

“HER GÜN YENİ BİR KADIN CİNAYETİNE UYANIYORUZ”

Kadına yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin ve çocuğa yönelik cinsel istismar vakalarının artarak devam ettiğini söyleyen Şanlı, “Her gün yeni bir kadın cinayetine uyanıyoruz” diyerek Azra Gülendam Haytaoğlu ve Emine Gökkız’ı hatırlattı.

“ENGEL OLMASI GEREKENLER YASALARI İPTAL EDİYOR”

Kadın cinayetlerine engel olması gerekenlerin, kadını şiddete karşı koruyan yasaları iptal ederek yeni cinayetlere zemin hazırladığını söyleyen Şanlı, “Her bir cümleleri kadınlara, LGBT+’lara şiddet olarak dönüyor. İktidar, bizim için hayati öneme sahip İstanbul Sözleşmesi’nden imzayı çekerek kadın katliamlarına zemin hazırlamıştır. İstanbul Sözleşmesi, hukuki güvencemizdi. İstanbul Sözleşmesi’ni hedef alıp sözleşmeden çekilenler, kadına yönelik şiddeti teşvik etmişlerdir” diye konuştu.

“BİAT ETTİRME POLİTİKASININ DEVAMIDIR”

Êzidî katliamının 7. yılına da değinen Şanlı, “3 Ağustos 2014 tarihinde IŞİD çetelerinin, Şengal’e saldırısı sonucu binlerce Êzidî, soykırıma uğramış, o gün 6 bin kadın ve çocuk esir alınmış, 400 bin Êzidî zorla göç ettirilmiştir. Esir alınan kadın ve çocuklara cinsel işkence uygulanmış, köle pazarlarında para karşılığında satılmış, zorla din değiştirmeye maruz bırakılmıştır. IŞİD çetelerinin özellikle Êzidî kadınlara uyguladığı bu yöntemler, Êzidî kadınların şahsında kadın iradesini teslim alma ve biat ettirme politikasının bir devamıdır” ifadelerini kullandı.

MÜCADELE ÇAĞRISI

Şanlı son olarak şu çağrıyı dile getirdi:

“Şengal’den Antalya’ya ve Maraş’a katledilen kadınlar isyanımızdır diyoruz. Eşitlik içinde ve şiddetsiz bir yaşam kurma gücünü ellerinde taşıyan tüm kadınları, sözleşmeyi ve mücadeleyle kazanılmış tüm haklarımızı korumak için birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Haklarımızdan, hayatlarımızdan ve İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz!” (Dersim/EVRENSEL)

Evrensel Gazetesi