2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında güreş ve halter dallarından Ermenistan adına 2 gümüş madalya!

Ermenistan Greko Romen güreş takımı üyesi, efsanevi sporcu Artur Aleksanyan da bu sefer ikinci oldu ve madalya koleksiyonunda gümüşü da eklemiş oldu böylece.

Olimpiyat Oyunlarında Greko Romen tarzı güreş müsabakaları finalinde (97 kgi) Artur Aleksanyan, Rusya Federasyonu Olimpiyat takımından Musa Yevloyev ile yarıştı. Aleksanyan yarı finalde aldığı kas yaralanmasından dolayı 5:1 mağlup oldu ve 2020 Olimpiyat Oyunlarının gümüş madalyasını kazandı.

Ermenistan adına bir gümüş madalya da yine efsanevi sporculardan halterci Simon Martirosyan’dan geldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları halter branşında, erkekler 109 kiloda Ermeni halterci Simon Martirosyan gümüş madalya kazandı.

Martirosyan, koparmanın ilk hakkında 190 kg, ardından Olimpiyat Oyunları için rekor bir ağırlık olan 195 kg kaldırdı. Son hakkında ise 198 kg ağırlığı kaldıramadı.

Ermeni halteci silkmeye 228 kg’dan başladı ve ilk hakkını başarılı bir şekilde kullandı

Fakat daha sonra 238 kg ağırlığı kaldıramayan Martirosyan Özbekistan’ı temsil eden halterciden geri kaldı ve toplam 423 kg sonucuyla ikinci oldu.

ERMENİ HABER AJANSI