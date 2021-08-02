Tokyo-2020. Ermeni jimnastikçi Arthur Davtyan, Olimpiyat Oyunlarında bronz madalyası kazandı

Ermenistan Olimpiyat Jimnastik takımının bir üyesi olan Artur Davtyan, Ermenistan’a bir bronz madalya kazandırdı.

Artur Davtyan, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda atlama masası finalinde 14.733 puan alarak üçüncü oldu.

Altın madalyayı 14.783 puanla Kore temsilcisi Yoahvan Şin; gümüş madalyayı ise, Rusya temsilcisi, Denis Abiliazin aldı.

1992 doğumlu Artur Davtyan, Ermenistan jimnastik takımının bir üyesi olup, aynı zamanda Avrupa Şampiyonası ve İkinci Avrupa Oyunlarının galibidir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/08/02/Tokyo-2020-Ermeni-Atlet-Olimpiyat-Oyunları/212643