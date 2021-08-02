Putin, yeniden başbakan olan Paşinyan’ı tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Ermenistan’dan ikinci kez başbakanlık koltuğuna oturan Nikol Paşinyan’a tebrik telgrafı gönderdi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, telegrafında “Başkanlık ettiğiniz hükümetin faaliyetlerinin Rusya ile Ermenistan’ın dostane ve müttefiklik ilişkilerini daha da geliştirmeye ve Güney Kafkasya’da barış, güvenlik ve istikrarı pekiştirmeye katkı sunacağını umuyorum” dedi.

Rusya’nın ikili gündemdeki güncel konularla ilgili yapıcı diyaloğu ve ortak çalışmaları sürdürmeye hazır olduğunu kaydeden Putin, Paşinyan’a başarı, sağlık ve refah temennisinde bulundu.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Sivil Sözleşme Partisi tarafından aday gösterilen Başbakan Vekili Nikol Paşinyan’ı yeniden başbakan olarak görevlendiren kararnameyi imzalamıştı.

Ermenistan Merkezi Seçim Kurulu’nun verilerine göre Paşinyan’ın Sivil Sözleşme Partisi, seçileri yüzde 53.92 oy oranı ile önde tamamlamıştı.

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