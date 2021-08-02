Muhteşem düğünle ‘Can’ oldular

Elizabeth Tabaş ve İlyas Nadir Teymur’un aşklarını evlilikle taçlandırdıkları düğün töreni İskenderun ve Arsuz’u buluşturdu. Nebil Gold Kuyumculuk Mağazası Sahibi Nebil-Ketrin Tabaş çiftinin güzeller güzeli kızları Elizabeth Tabaş ile Ferra Filtre Genel Koordinatörü Can – Meri Teymur’un Oğulları İlyas Nadir Teymur’un birbirlerine verdikleri sözle bir ömür boyu mutluluğa ‘Evet’ dedikleri düğün, İskenderun’un unutulmaz düğünleri arasında yerini aldı.

Unutulmaz fotoğraf karelerine sahne olan düğün töreni İskenderun Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi’nde gerçekleşen dini nikâhla başladı. Kilise Papazı Abuna Dimitri Yıldırım öncülüğünde, Mersin Ortodoks Kilisesi Papazı İspir Teymur, İskenderun Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi Papazı Nikola Papasoğlu ve Hatay Ermeni Kiliseleri Din Görevlisi Avedis Tabaşyan’ın katıldığı nikâh töreni’nde Elizabeth ve İlyas Çifti, mutluluğa bir ömür boyu evet diyerek, evlilik kervanına katıldı.

İskenderun Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi’nde düzenlenen nikâh törende genç çiftin nikâh şahitliğini Gelinin Kız Kardeşi Karen Tabaş ve Damadın Kuzeni Ümit Teymur yaptı. Birbirlerine iyi günde ve kötü günde hastalıkta ve sağlıkta evet diyerek söz veren Elizabeth ve İlyas çifti, mutluluklarını aileleri ve sevenleri ile paylaştı.

Bu düğün, başka düğün!

İskenderun Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi’nde düzenlenen dini nikâh töreni sonrası Elizabeth ve İlyas çifti, Besime Mare’deki görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

İş ve siyaset dünyasının yanısıra İskenderun ve Arsuz’dan bürokrat, sivil toplum örgütleri ve oda başkanlarının katıldığı düğünde, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı’nın kıydığı resmi nikâhta mutluluğa yelken açan Elizabeth ve İlyas çiftinin nikâh şahitliğini Kilis Valisi Recep Soytürk, Hatay Milletvekilleri Suzan Şahin ve Abdulkadir Özel, Karen Tabaş, Cenk Huri yaptı, İskender Arap ve Diana Yapar yaptı.

Gerçekleşen düğün töreninde Tabaş ve Teymur Aileleri dünür olmanın mutluluğunu yaşarken, düğünde tüm gözlerin üzerinde olduğu güzel gelin Elizabeth Tabaş zarafeti ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Havai fişekler eşliğinde yapılan pasta kesiminin ardından, çiçek atma seremonisinde çiçeği kapmak isteyen genç bekârlar adeta birbirleriyle yarıştı. Düğün töreni boyunca mutluluklarını davetlilerle paylaşan genç çift gece boyunca hareketli şarkılar eşliğinde, pistten biran olsun ayrılmayarak gönüllerince eğlendi.





https://sozgazetesi.com.tr/2021/08/02/muhtesem-dugunle-can-oldular/