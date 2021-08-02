Kars’ta tarihi yapılar zamana direniyor

Kars’ın Digor ilçesinde bulunan M.S 8. yüzyıl sonlarında kesme dikdörtgen tüf taşından inşa edilen Müren Kilisesi, ziyaretçilerini bekliyor. 3 giriş kapısı bulunan iç ve dış cephe duvarlarında kesme tüf taşı üzerine oyma tekniğiyle yapılmış çeşitli motifler ilgi çekiyor. ( Hüseyin Demirci – Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Hüseyin Demirci

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Rus işgali döneminde Çar 2. Nikola tarafından 19. yüzyılının sonlarında Baltık mimarisi tarzında yaptırılan tarihi Katerina Köşkü, ilgi çekiyor. ( Hüseyin Demirci – Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Hüseyin Demirci

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Rus işgali döneminde Çar 2. Nikola tarafından 19. yüzyılının sonlarında Baltık mimarisi tarzında yaptırılan tarihi Katerina Köşkü, ilgi çekiyor. ( Hüseyin Demirci – Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Hüseyin Demirci

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Rus işgali döneminde Çar 2. Nikola tarafından 19. yüzyılının sonlarında Baltık mimarisi tarzında yaptırılan tarihi Katerina Köşkü, ilgi çekiyor. ( Hüseyin Demirci – Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Hüseyin Demirci

Kars’ın Digor ilçesinde bulunan M.S 8. yüzyıl sonlarında kesme dikdörtgen tüf taşından inşa edilen Müren Kilisesi, ziyaretçilerini bekliyor. 3 giriş kapısı bulunan iç ve dış cephe duvarlarında kesme tüf taşı üzerine oyma tekniğiyle yapılmış çeşitli motifler ilgi çekiyor. ( Hüseyin Demirci – Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Hüseyin Demirci

Kars’ın Digor ilçesinde bulunan M.S 8. yüzyıl sonlarında kesme dikdörtgen tüf taşından inşa edilen Müren Kilisesi, ziyaretçilerini bekliyor. 3 giriş kapısı bulunan iç ve dış cephe duvarlarında kesme tüf taşı üzerine oyma tekniğiyle yapılmış çeşitli motifler ilgi çekiyor. ( Hüseyin Demirci – Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Hüseyin Demirci

Kars’ın Digor ilçesinde bulunan M.S 8. yüzyıl sonlarında kesme dikdörtgen tüf taşından inşa edilen Müren Kilisesi, ziyaretçilerini bekliyor. 3 giriş kapısı bulunan iç ve dış cephe duvarlarında kesme tüf taşı üzerine oyma tekniğiyle yapılmış çeşitli motifler ilgi çekiyor. ( Hüseyin Demirci – Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Hüseyin Demirci

Kars’ın Digor ilçesinde bulunan M.S 8. yüzyıl sonlarında kesme dikdörtgen tüf taşından inşa edilen Müren Kilisesi, ziyaretçilerini bekliyor. 3 giriş kapısı bulunan iç ve dış cephe duvarlarında kesme tüf taşı üzerine oyma tekniğiyle yapılmış çeşitli motifler ilgi çekiyor. ( Hüseyin Demirci – Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Hüseyin Demirci

Kars’ın Digor ilçesinde bulunan M.S 8. yüzyıl sonlarında kesme dikdörtgen tüf taşından inşa edilen Müren Kilisesi, ziyaretçilerini bekliyor. 3 giriş kapısı bulunan iç ve dış cephe duvarlarında kesme tüf taşı üzerine oyma tekniğiyle yapılmış çeşitli motifler ilgi çekiyor. ( Hüseyin Demirci – Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Hüseyin Demirci

KARS (AA) – Ermenistan sınırında, Kars’a 42 kilometre uzaklıktaki Digor İlçesi’ne bağlı Karabağ Köyü’nde bulunan Mren Kilisesi’nin Güney cephesinin çöktüğü, zorunlu sağlamlaştırma ve iyileştirme önlemleri alınmaması durumunda, bütünüyle göçme tehlikesi bulunduğu vurgulandı. M.S. 7’nci Yüzyıl sonlarında inşa edilen Mren Kilisesi Ani Ören yeri ile çağdaş olup, kesme dikdörtgen tüf taşından yapıldı. Bu bölgede ilk kilise olarak yapının 3 giriş kapısı bulunuyor. İç ve dış cephe duvarlarında kesme tüf taşı üzerine oyma tekniğiyle yapılmış çeşitli haç motifleri bulunuyor. Kilisenin çatı kısmından başlayarak yarım kubbe şeklinde bir üçken kubbesi bulunuyor. Uğradığı tahribata karşın günümüze kadar ayakta kalabilmeyi başaran kilisenin 8 penceresi bulunuyor. ( Hüseyin Demirci – Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Hüseyin Demirci

KARS (AA) – Ermenistan sınırında, Kars’a 42 kilometre uzaklıktaki Digor İlçesi’ne bağlı Karabağ Köyü’nde bulunan Mren Kilisesi’nin Güney cephesinin çöktüğü, zorunlu sağlamlaştırma ve iyileştirme önlemleri alınmaması durumunda, bütünüyle göçme tehlikesi bulunduğu vurgulandı. M.S. 7’nci Yüzyıl sonlarında inşa edilen Mren Kilisesi Ani Ören yeri ile çağdaş olup, kesme dikdörtgen tüf taşından yapıldı. Bu bölgede ilk kilise olarak yapının 3 giriş kapısı bulunuyor. İç ve dış cephe duvarlarında kesme tüf taşı üzerine oyma tekniğiyle yapılmış çeşitli haç motifleri bulunuyor. Kilisenin çatı kısmından başlayarak yarım kubbe şeklinde bir üçken kubbesi bulunuyor. Uğradığı tahribata karşın günümüze kadar ayakta kalabilmeyi başaran kilisenin 8 penceresi bulunuyor. ( Hüseyin Demirci – Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Hüseyin Demirci

KARS (AA) – Ermenistan sınırında, Kars’a 42 kilometre uzaklıktaki Digor İlçesi’ne bağlı Karabağ Köyü’nde bulunan Mren Kilisesi’nin Güney cephesinin çöktüğü, zorunlu sağlamlaştırma ve iyileştirme önlemleri alınmaması durumunda, bütünüyle göçme tehlikesi bulunduğu vurgulandı. M.S. 7’nci Yüzyıl sonlarında inşa edilen Mren Kilisesi Ani Ören yeri ile çağdaş olup, kesme dikdörtgen tüf taşından yapıldı. Bu bölgede ilk kilise olarak yapının 3 giriş kapısı bulunuyor. İç ve dış cephe duvarlarında kesme tüf taşı üzerine oyma tekniğiyle yapılmış çeşitli haç motifleri bulunuyor. Kilisenin çatı kısmından başlayarak yarım kubbe şeklinde bir üçken kubbesi bulunuyor. Uğradığı tahribata karşın günümüze kadar ayakta kalabilmeyi başaran kilisenin 8 penceresi bulunuyor. ( Hüseyin Demirci – Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Hüseyin Demirci

KARS (AA) – Ermenistan sınırında, Kars’a 42 kilometre uzaklıktaki Digor İlçesi’ne bağlı Karabağ Köyü’nde bulunan Mren Kilisesi’nin Güney cephesinin çöktüğü, zorunlu sağlamlaştırma ve iyileştirme önlemleri alınmaması durumunda, bütünüyle göçme tehlikesi bulunduğu vurgulandı. M.S. 7’nci Yüzyıl sonlarında inşa edilen Mren Kilisesi Ani Ören yeri ile çağdaş olup, kesme dikdörtgen tüf taşından yapıldı. Bu bölgede ilk kilise olarak yapının 3 giriş kapısı bulunuyor. İç ve dış cephe duvarlarında kesme tüf taşı üzerine oyma tekniğiyle yapılmış çeşitli haç motifleri bulunuyor. Kilisenin çatı kısmından başlayarak yarım kubbe şeklinde bir üçken kubbesi bulunuyor. Uğradığı tahribata karşın günümüze kadar ayakta kalabilmeyi başaran kilisenin 8 penceresi bulunuyor. ( Hüseyin Demirci – Anadolu Ajansı )

Kars’ın Digor ilçesinde bulunan M.S 8. yüzyıl sonlarında kesme dikdörtgen tüf taşından inşa edilen Müren Kilisesi, ziyaretçilerini bekliyor. 3 giriş kapısı bulunan iç ve dış cephe duvarlarında kesme tüf taşı üzerine oyma tekniğiyle yapılmış çeşitli motifler ilgi çekiyor. ( Hüseyin Demirci – Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Hüseyin Demirci

Kars’ın Digor ilçesinde bulunan M.S 8. yüzyıl sonlarında kesme dikdörtgen tüf taşından inşa edilen Müren Kilisesi, ziyaretçilerini bekliyor. 3 giriş kapısı bulunan iç ve dış cephe duvarlarında kesme tüf taşı üzerine oyma tekniğiyle yapılmış çeşitli motifler ilgi çekiyor. ( Hüseyin Demirci – Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Hüseyin Demirci

Kars’ın Digor ilçesinde bulunan M.S 8. yüzyıl sonlarında kesme dikdörtgen tüf taşından inşa edilen Müren Kilisesi, ziyaretçilerini bekliyor. 3 giriş kapısı bulunan iç ve dış cephe duvarlarında kesme tüf taşı üzerine oyma tekniğiyle yapılmış çeşitli motifler ilgi çekiyor. ( Hüseyin Demirci – Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Hüseyin Demirci

Kars’ın Digor ilçesinde bulunan M.S 8. yüzyıl sonlarında kesme dikdörtgen tüf taşından inşa edilen Müren Kilisesi, ziyaretçilerini bekliyor. 3 giriş kapısı bulunan iç ve dış cephe duvarlarında kesme tüf taşı üzerine oyma tekniğiyle yapılmış çeşitli motifler ilgi çekiyor. ( Hüseyin Demirci – Anadolu Ajansı )

https://www.aa.com.tr/tr/pg/foto-galeri/karsta-tarihi-yapilar-zamana-direniyor/0