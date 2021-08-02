Ermenistan’da Nikol Paşinyan yeniden başbakan oldu

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın kararıyla Nikol Paşinyan Ermenistan Başbakanı olarak atandı.
Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın kararı Ermenistan Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde yayınlandı.
Kararda ”Anayasa’nın 149. Maddesi gereğince, Nikol Paşinyan’ın Başbakan olarak atanması uygun görülmüştür” ifade edildi.
Nikol Paşinyan’ın başbakanlık adaylığı, parlamentoda çoğunluğu kazandığı “Sivil Sözleşme” partisi tarafından aday gösterildi.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/08/02/Ermenistan-Paşinyan/212590
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