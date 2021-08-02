Ermeni güreşçiler Artur Aleksanyan ve Karapet Chalyan Olimpiyat oyunlarının yarı finaline yükseldi

Ermeni Grekoromen güreş takımının sporcularından Karapet Chalyan, Olimpiyat Oyunlarında çeyrek finale yükseldi.

Karapet Chalyan (77 kg), Japonya’nın Tokyo kentinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Rus Olimpiyat Komitesi takımından Alexander Chekhirkin ile yarıştı.

Ermenistan’ın Gyumri şehrinden olan sporcu 2:1 skorluk zafer kazandı ve yarı finalde Kırgızistan’ı temsil eden Akzut Makhmudov ile karşı karşıya gelecek.

Daha önce açılış maçında Karapet Chalyan (77 kg), Özbekistan’dan Yalgasbay Berdimuratov ile yarışmış ve 5:0 skorla kazanmıştı.

Olimpiyat şampiyonu Ermeni Arthur Aleksanyan ise çeyrek finalde Arvi Savolainen ile yarıştı.

Aleksanyan nu karşılaşmayı 5:1 skorluk zaferle sonuçlandırdı ve yarı finalde İran güreşçisi Muhammed Saravi ile karşılaşacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/08/02/Ermeni-güreşçiler-Olimpiyat-oyunları/212576