Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ermenistan’daki Yeraskh bölgesinde gıda taşıyan arabaya ateş açtı

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri 31 Temmuz akşam saatlerinde Nakhijevan’dan farklı kalibreli silahlardan Ermenistan devlet sınırının Yeraskh bölgesindeki Ermeni mevzilerine doğru ateş açtılar.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre Azerbaycan ordu birlikleri özellikle gıda taşıyan bir arabayı hedef alarak ateş açtılar. Araba ciddi zarar gördü, fakat ölen yada yaralanan olmadı.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin verdiği karşılık soncunda Azerbaycan ordusu ateşi durdurdu.

Bu olay ardından Ermenistan Silahlı Kuvvetleri sınırdaki durumu kontrol altında tutmaya devam ediyor.

ERMENİ HABER AJANSI