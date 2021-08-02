Avustralya ACT Gençlik Hareketi Ermeni Soykırım’ını tanıdı

Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) Liberal Gençlik Hareketi, 1915-1923 yıllarında Osmanlı Devleti’nin Ermenilere, Rumlara ve Süryanilere karşı gerçekleştirdiği soykırımı oybirliğiyle tanıdı.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesinden (ANCA) edinilen bilgiye göre gençlik hareketi, ayrıca ‘Ermeni Soykırım’ının bir devamı’ olarak gördüğü, Artsakh Cumhuriyeti’nin yerli halkına karşı saldırıları eleştirerek; ‘Artsakh Cumhuriyeti halkının kendi kaderini tayin hakkını’ da tanıdı.

Kararın görüşüldüğü oturum, aynı gençlik hareketinin eylemcilerinden, Avustralyalı Ermeni Sophie Bjorkman tarafından yönetildi.

Bu vesileyle, Avustralya Ermeni Ulusal Komitesi Başkanı Hayk Kayseryan, Sophie Bjorkman ve meslektaşlarına gerçeği ve adaleti savundukları için teşekkür’ edip Avustralya Federal hükümetinden de 20. yüzyılın ilk soykırımını tanıma; bu soykırımının devamı olan Türkiye tarafından desteklenen Azerbaycan diktatörlüğünün Artsakh’taki Ermenileri anavatanlarından etme girişimini kınama’ talebinde bulunmaya devam ettiklerini vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/08/02/Avustralya-ACT-Ermeni-Soykırım/212631