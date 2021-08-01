KKK (Kafası karışık Kemalistler)

“İleriye yönelik” söyleyebilecekleri hiçbir şey yok.

Öyle ya, harf devrimi mi yapacaklar, takvim devrimi mi? Kadınlara seçme ve seçilme hakkı mı verecekler, soyadı kanunu mu çıkaracaklar?

Bakışları hep geçmişe yöneliktir.

“Biz zamanında şunları yaptık, bunları yaptık… Ne günlerdi onlar…”

E peki ileride ne yapacaksınız?

“Restorasyon yapacağız” diyebilirler pek pek, Köy Enstitüleri’ni yeniden açacağız… Türbanı yasaklayacağız… Ayasofya’yı müze yapacağız… İmam-Hatip okullarını azaltacağız…

Muharrem İnce senato da getirecek ama bu, otuzlu yılların değil altmışlı yılların restorasyonu olur ancak.

Bu programla oy alınmaz ama onların zaten oy alma dertleri yoktur. Alamayacaklarını bilirler.

Orduyu beklerler.

Şimdilik yapabildikleri de “siftinmekten” ibaret kalıyor.

***

Geriye dönük siftinmeleri de çoğu zaman kendi yarattıkları hurafelere dayanıyor.Olmayan bir ülke ve toplum efsanesi, birbiruydurup ona inanıyorlar.Haniın hayatının son yıllarında yazdığı ve birbirinden kötü romanlardakigibi…Bakınız adam ne diyor:Yok yahu? Böyle bir şey mi var?Yoksanunşeklindeki cahil palavrasına mı kandın?diye bir balon uçurmuş.mış toplumsalköylülük…Böyle bir şey mi var?Ne demektir toplumsal köylülük?Bütün memleketi köylü mü yapacaktınız?Bununçeşidi nasıldır?Oradan laf dönüyor dolaşıyor Köy Enstitüleri’ne geliyor tabii, öncü yapı taşıymış… Bu, ekonomiye yeni bir soluk ve katkıymış. Böylece köylününda önüne geçiliyormuş. ZiraatBankası’nı kapatınız.Çünkü seksen yıl sonra bugün bile hazretlerin kafasındaşeklinde birözlemi var.Biri bunlarakavramını anlatmalı…Çünkü yetmiş yıldır anlayamadılar.

***

Kafaları o kadar karışık ki, bunlardan hayatında bir tek fabrikanın kapısının önünden bile geçmemiş birisi,diyordu…Marksizm’in bir de böyle çeşidi varmış.Koronavirüs salgını sayesinde de dünyada sosyalist mücadele yükselecekmiş!Bereket versin.

Sabah Gazetesi