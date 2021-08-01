Kilise’de Ayin Sonrası Aşı Yapıldı

Mardin´de sağlık ekipleri vatandaşların aşı olabilmeleri için toplumun yoğun olarak bulunduğu noktalarda mobil aşı ekipleri gezerek vatandaşların koronavirüsü aşılarını yapıyor.

Mor Şimon Kilisesine giden Mobil Aşı ekipleri, aşı stantarını kurdu.

Kiliseye gelen vatandaşlar ilk olarak ´Ayin´e katılarak dualarını yaptılar.

Vatandaşlar Ayin sonrasında aşı standına giderek sıralarının gelip gelmediğini kontrol ettiler.

Sırası gelen vatandaşları aşıları yapıldı.

tercihe göre Biontech ve Sinovac Aşıları yapıldı.

Aşı sonrasında oluşabilecek herhangi bir sıkıntıda anında müdahale etmek için vatandaşlar 15 dakika gözlem altında bekletiliyor.

Sağlık çalışanlarından Gülistan Aydoğan, şunları söyledi:

“Şuan Mor Şimon kilisesindeyiz. Ayin sonrasında bizlerin aşı yapması açısından buraya davet edildik. Kilisede sırası gelen vatandaşlarımızın aşılarını yaptık. Teşekkür ediyoruz kendilerine, hem halk sağlığı açısından hem kendi sağlıkları açısından. Teşekkürlerini de ilettiler bizlere, bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz.”

https://www.mardinlife.com/kilisede-ayin-sonrasi-asi-yapildi.html