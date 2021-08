Ian Dallas olarak tanınan mutasavvıf Abdülkadir es-Sufi hayatını kaybetti

Ian Dallas olarak tanınan mutasavvıf Abdülkadir es-Sufi, 91 yaşında Güney Afrika’nın Cape Town kentinde yaşamını yitirdi.

Abdülkadir es-Sufi’nin vefatını, öğrencisi Zulfiqar Awan sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu.

Awan, Twitter mesajında “Sevgili hocam Dr. Ian Dallas’ın bu sabah Cape Town’da vefat ettiğini bildirmekten büyük üzüntü duyuyorum. 17 yıldır onun öğrencisiyim. Sahip olduğum düşünce ve bilgi, ruhumu ve aklımı özenle beslemesinden kaynaklanmaktadır. Ian Dallas… Teşekkür ederim.” ifadelerine yer verdi.

It is with great sadness to announce my beloved teacher Dr Ian Dallas passed away this morning in Cape Town. I have been his student for 17 years. The thinking & knowledge I have are because of his careful nurturing of my soul and intellect.

Ian Dallas…Thank you. Love Zulfiqar pic.twitter.com/ibA2T4sehi

