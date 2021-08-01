Ermenistan tarımsal üretimde atakta

Ermenistan, Avrasya Ekonomik Birliği içinde en yüksek tarımsal büyümeyi kaydetti.

Avrasya Ekonomik Birliği’nde Ocak-Haziran 2021 döneminde tarımsal üretim artışı ortalaması %0,6’ya ulaştı. Ermenistan üye ülkeler arasında en yüksek büyümeyi %6,4 ile kaydetti.

Avrasya Ekonomi Komisyonu verilerine göre bu dönemde Kazakistan %3,2, Kırgızistan %1.3 ve Rusya %0,2 büyüme kaydetti.

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), 29 Mayıs 2014’te Belarus, Kazakistan ve Rusya liderleri tarafından imzalanan bir antlaşma ile temelleri atılan siyasi ve ekonomik bir birlik. Kırgızistan’ın da üye olduğu AEB’ye Ermenistan’ı dahil eden antlaşma 9 Ekim 2014’te imzalandı.

Öte yandan Ermenistan’da ekonomik aktivite endeksi 6 ayda %5 arttı

2021 yılının ilk yarısının sonuçlarına göre, Ermenistan’da Ocak-Haziran döneminde ekonomik aktivite endeksi 2020 yılının aynı dönemine göre %5 arttı.

Ocak-Haziran döneminde Ermenistan’dan ihracat %23,3, ithalat ise %7,9 arttı.

Aynı dönemde ABD doları karşısında dram 522,08 oldu.

(Armenpress, Ermenistan Kamu Radyosu)

Agos