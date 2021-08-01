Azeri ekip Marmaris’te

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in talimatıyla Türkiye’ye gelen 100 kişilik itfaiye ekibi, ayaklarının tozuyla Marmaris’in Asparan mevkiinde alevlere müdahale etti. Azerbaycan, Türkiye’ye 53 itfaiye aracı, 220 kişilik ekip ve 1 helikopter daha gönderiyor.

Bartholomeos’tan geçmiş olsun mesajı

FENER Rum Patriği Bartholomeos, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye gönderdiği mesajda, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Yaralı olan, zarar gören vatandaşlarımıza acil şifalar dilerken, en kısa zamanda maddi-manevi kayıplarının telafi edilmesi için Yüce Yaradan’a niyaz ediyoruz” dedi.

Sabah Gazetesi