Theotokia Kültür Buluşmaları 22 Ağustos’ta başlıyor

‘Theotokia Kültür Buluşmaları’nın bu yıl dördüncüsü çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Meryem Ana’nın anıldığı Ağustos ayında gerçekleşen ‘Theotokia Kültür Buluşmaları’nın bu yıl dördüncüsü gerçekleşiyor.

Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı’nın avlusunda gerçekleşecek etkinlikler 22 Ağustos Pazar saat 19:00’da “Sarayda ve Kilisede Rum bir Bestekar: Hanende Zaharya” konseriyle başlayacak. 28 Ağustos Pazar saat 18:30’da Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu’nun aynı melodi ve iki dilde söylenen “Hasretin İki Yakası Ezgileri” konseriyle devam edecek Theotokia 2021, 2 Eylül Perşembe saat 18:30’da “21 Yüzyılda Yayıncıların Zorlukları, Dönüşümleri ve Yeni Fırsatlar: Aras, Gözlem ve İstos Örneği” başlıklı panelin gerçekleştirilmesiyle son bulacak.

Bu yıl etkinlik alanına girişte Covid-19 pandemisine karşı katılımcı sayısı gözetilecek, girişte ve etkinlik alanında güncel sağlık tedbirleri takip edilecektir.

Theotokia 2021’in Covid-19 pandemisinin yarattığı zorlu koşullarda sosyal dayanışma kültürünü ve mahalle ruhununu pekiştirmesi hedefleniyor.

BirGün Gazetesi