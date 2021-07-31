Lozan’a aykırı açıklamada Ruhban Okulu çıkışı

***Metinde yer alan görüşle yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

KAAN ARSLAN

ABD Dışişleri Bakanlığı, 1971’de kapatılan Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması için Türkiye’ye çağrı yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından önceki gün yapılan açıklamada Lozan Barış Antlaşmasına aykırı olarak Fener Rum Patrikhanesi için “ekümenik” sıfatı kullanılırken okulun kapatılmasının Türkiye’deki Ortodoksları dini eğitimden mahrum bıraktığı yönünde iddiada bulunuldu.

Okulun yeniden açılması için Türk hükümetine yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:

“Bugün, Anayasa Mahkemesinin Doğu Ortodoks Kilisesi Ekümenik Patrikhanesi’nin bir ilahiyat fakültesi olan Halki İlahiyat Okulu’nun kapatılmasıyla sonuçlanan tüm yüksek öğrenim kurumlarının ya millileştirilmesi ya da kapatılması gerektiğine karar vermesinin 50. yılı. Halki Ruhban Okulu 127 yıldır faaliyet gösteriyordu ve kapanması Ekümenik Patrikhane’yi 1690 yıldır ev sahipliği yaptığı Türkiye’deki Ortodoks din adamları için bir eğitim okulundan mahrum etti. Halki’nin kapatılmasından bu yana, Ortodoks din adamı olmak isteyenler eğitimleri için yurt dışına gitmek zorunda kaldılar.

“ABD, Türk hükümetini İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan din veya inanç özgürlüğü hakkına saygı duymaya ve Halki Ruhban Okulu’nun yeniden açılmasına izin vermeye devam ediyor. Ayrıca Türkiye hükümetini tüm dini grupların ülke içinde din adamlarını yeniden eğitmelerine izin vermeye çağırıyoruz.”

BAŞPİSKOPOS’TAN TEŞEKKÜR

ABD’den yapılan açıklama için ABD Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elphidophoros, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’e teşekkürlerini sundu. Elphidophoros, teşekkürü kişisel sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle ifade etti: “Bugün, Heybeliada Ruhban Okulunun kapanmasından 50 yıl sonra, Türkiye’nin dini özgürlüğünü ve insan haklarını korumaya hazır olması için önemli bir karar olan Ruhban Okulunu yeniden açmaya çağıran ifadesi için ABD Devleti adına Blinken’a teşekkür ediyoruz.”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç de Price’ın, paylaşımına şu yanıtı verdi: “Fener Rum Patrikhanesi’nin Türk mevzuatına uygun olarak İstanbul’da bir ilahiyat fakültesine bağlı Heybeliada Ruhban Okulu’nu açmayı reddetmesinin üzerinden 50 yıl geçti.”

NEDEN KAPATILDI?

1971 yılında TBMM tarafından çıkarılan “Özel Yüksek Okul Öğrencilerinin Öğrenimlerine Devam Edebilmeleri İçin Açılacak Resmî Yüksek Okullar Hakkında Kanun” neticesinde Türkiye’deki tüm özel yüksekokulları devlet denetimine girdi. Kanunla birlikte Heybeliada Ruhban Okulu’nun dini eğitime devam edebilmesi için bir Türk üniversitesi veya ilahiyat fakültesine bağlanması şartı konuldu. Okulun devlet denetimine girmesini kabul etmeyen Fener Rum Patrikhanesi, okulda yükseköğrenim kısmını kapatarak sadece lise eğitimi verilmesine izin verdi. 1971-1972 eğitim döneminde “Heybeliada Özel Rum Lisesi” adını taşıyan okul, sonraki yıl patrikhane tarafından tamamıyla kapatıldı.

https://aydinlik.com.tr/lozan-a-aykiri-aciklamada-ruhban-okulu-cikisi-252368