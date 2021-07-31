Konya Emniyet Müdürü’nün sicil kaydı: Santoro, Dink cinayeti, 10 Ekim ve Konya katliamı

‘İstifa etmeli ya da görevden alınmalı.’

Trabzon İstihbarat Daire Başkanı olduğu dönem Hrant Dink’in öldürüleceğini önceden bilen, Santoro cinayetinde görevde olan ve 10 Ekim Katliamı’na dair istihbaratı geç gönderen Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, Meram’da Kürt ailenin katledilmesinden kısa süre önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atandı. İHD Genel Başkanı Eren Keskin, Engin Dinç’in görevden alınması çağrısında bulunarak “Bir aileyi koruyamadı” dedi.

Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç’in mesleki geçmişi, Meram İlçesi’nde 7 kişilik Kürt ailenin ırkçı saldırıda öldürülmesinin ardından bir kez daha gündeme geldi.

Dedeoğulları ailesi, katliamdan önce de aynı kişilerin saldırısına uğramış ve tutuklanan 12 kişiden 10’u sırayla serbest bırakılmıştı. Gözaltına alınanlardan 10 saldırgana da “korumu kararı” verilmişti.

Ailenin 12 Mayıs’ta saldırıya uğraması ardından da tehditler devam etmiş ve katliamın göz göre göre gerçekleşmesi de geçmişi tartışmalı İl Emniyet Müdürü Dinç’i yeniden hatırlattı. Dinç, Trabzon İstihbarat Daire Başkanı olduğu dönemde, gazeteci Hrant Dink öldürüldü ve cinayetten ötürü yargılandı.

DİNK CİNAYETİNİ BİLİYORDU

Emniyet Müdürü Dinç, cinayetin en önemli isimlerinden olan Erhan Tuncel’i “muhbir” yaptığı belirtilen isim olarak dikkati çekmişti. Aynı zamanda Dinç, gazeteci Dink’in öldürüleceğinden haberdar olan ilk isimler arasında yer alıyordu.

AKP ÖDÜLLENDİRDİ

Dink Davası sonucunda, Dinç hakkında “İhmali davranışla kasten öldürmek” suçundan beraat, “Kamu görevlisinin görevi ihmal” ve “Kamu görevlisinin görevi kötüye kullanması” suçlarından ise zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi. Dinç, yapılacağından haberdar olan ilk isim olmasına rağmen AKP tarafından ödüllendirilerek İstihbarat Daire Başkanlığına getirilmişti.

26 Ağustos 2004’ten, 19 Eylül 2007’ye kadar Trabzon İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapan Dinç döneminde, TAYAD’lılara linç girişimi, McDonald’s bombalanması ve Rahip Santoro’nun öldürülmesi gibi pek çok olay yaşandı.

10 EKİM İSTİHBARATINI 2 GÜN BEKLETTİ

IŞİD’in “Barış Mitingi”ne yönelik gerçekleştirdiği 10 Ekim Ankara Katliamı’na dair 8 Ekim 2015 tarihinde elde edilen istihbarat raporunun, 10 Ekim 2015 günü sabahı dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Dinç tarafından Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine gönderildiği Mülkiye Müfettişleri raporunda ortaya çıkmıştı. Bu durum akıllara Dink cinayetinden sonra bir kez daha Dinç’in “istihbarat sakladığı” tepkilerine neden olmuştu.

IŞİD katliamcılarının isminin dahi yer aldığı raporu 2 gün bekletmesine rağmen Dinç, Mülkiye Müfettişlerinin 10 Ekim Katliamı’nda ihmali olabileceği şüphesiyle ifadesini aldığı emniyet görevlileri arasında yer almamıştı.

7 TEMMUZ’DA ATANDI

Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın kararnamesiyle 7 Temmuz’da atandı.

GÖREVDEN ALINMALIYDI

Dink Davasını ve Konya’da katledilen aileyle de 3 aydır temasta bulunan İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, konuya dair şu açıklamayı yaptı:

“Konya emniyet müdürü Engin Dinç daha önce Hrant Dink davasında yargılanmış bir istihbarat görevlisi. İstifa etmeli ya da görevden alınmalı. Bir aileyi koruyamadı.”

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