Kültürel gezideki hahamı yangınlara sebep olmakla suçlayan gazeteciye Türk Yahudi Toplumu´nda tepki

Gazeteci ve yazar Hüseyin Hakkı Kahveci ülkemizde yaşanan orman yangınlarının Haham Mendy Chitrik´in ülke çapında yaptığı gezi bölgeleriyle örtüştüğünü ifade etti.

Hüseyin Hakkı Kahveci Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ‘‘Ve önemli bir istihbarat. Türkiye’yi Yahudi mirası projesi adı altında gezen bir Haham ve sözde yol haritasında ayak bastığı yerlerde Orman Bakanlığı veri kaynağındanyangınların olduğu yerler örtüşüyor. Türkiye haritasındaki ayak izleri ile yangınlar birbirinin nerdeyse aynı. Hahamlar. Kabbala-Kara büyüyü iyi bilir. Son iki gündür Türkiye üzerinden geçen sivil uçakların izledikleri rotalar raporlanmalı. Yangınlar manidar. Haham Kenan Toprakları gezisi yapıyor. Papaz Brunson gibi bir fâaliyet ve Türkiye’de Yahudi izlerini takip ediyormuş. İzler örtüşüyor’’ ifadelerini kullandı.

Türk Yahudi Toplumu’nu ve Haham Mendy Chitrik’i hedef gösteren paylaşıma karşı Türk Yahudi Toplumu’ndan tepki geldi.

Türk Yahudi Toplumu Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ‘‘İnancımızı hainlikle eşdeğerde kullanan, halkı Yahudilere karşı düşmanlığa ve kin besletmeye alenen tahrik ve teşvik ederek suç işleyen şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılarak savcılığa suç duyurusu yapılacaktır’’ dedi.

https://www.salom.com.tr/haber-119274-kulturel_gezideki_hahami_yanginlara_sebep_olmakla_suclayan_gazeteciye_turk_yahudi_toplumuacutenda_tepki.html