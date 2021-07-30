Karabağ’ın imarında Türkiye de olacak

Benim de katıldığım gezide AK Parti heyeti, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov ve Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkanvekili Tahir Budagov ile yoğun görüşmeler yaptı.

Bakü ve Gence’deki görüşmelerde gündem konuları ikili ilişkilerin artması, bölgede güçlü iş birlikleri, iki parti arasındaki temasların artması ve Karabağ zaferi oldu.

Azerbaycan yönetimi, Karabağ zaferinde Türkiye’nin desteğine minnettar. Her gittiğimiz yerde bu nedenle Kurtulmuş ve ekibine büyük ilgi ve sıcak misafirperverlik vardı.

Görüşmelerde Karabağ zaferi ve imarı ile ilgili de yol haritası ele alındı. Birçok yerin Ermeniler tarafından yakılıp yıkıldığı Karabağ’ın yeniden imarında Türkiye de olacak.

Karabağ gaçgını ne zaman dönecek?

Kurtulmuş sohbetimizde imar konusunun Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmesinde gündeme geldiğini belirterek şunları vurguladı:

“Orada Türkiye’nin de katkıları olacak. Karabağ’ın süratle yolları yapılacak, şehirleri restore edilecek, tarihi binaları elden geçirilecek, yakılan-yıkılanları onaracaklar. Burada yaklaşık 1 milyona yakın Azerbaycanlı kardeşlerimizin tabiriyle Karabağ gaçgını var. Fakat bu insanların gidip yerleşebilecekleri orada evleri-yurtları kalmamış, hepsi yıkılmış. Süratle buradaki Azerbaycan’ın başka bölgelerinde yaşayanların kendi ata yurtlarına, anayurtlarına dönmesini sağlayacak bir çalışmanın yapılması lazım. Sayın İlham Aliyev’le görüşmemizde bunlar da gündeme geldi. Kendisini son derece kararlı, attığı adımların ne anlama geldiğini bilen ve bu arada da Türkiye’nin bütün bu konuların hepsinde kendisine destek olacağı, yardımcı olacağını bilen bir kararlılık içerisinde gördük. İnşallah ümit ediyoruz çok kısa bir süre içerisinde Karabağ abat olur.”

“Bizim müteahhitler de gelir yani” denince Kurtulmuş, “Türkiye de burada olur” dedi.

Gardaşım Erdoğan olmasaydı kazanamazdık

Aliyev görüşmelerde Karabağ zaferiyle ilgili Erdoğan’a teşekkür etmiş. Kurtulmuş, Aliyev’in görüşmede, ‘Eğer gardaşım Sayın Tayyip Erdoğan’ın desteği olmasaydı, Türkiye’nin desteği olmasaydı biz bu işi kazanamazdık, bu işi kotaramazdık’ vurgusunu yaptığını da dile getirdi.

Görüşmelerde bundan sonra kültürel, siyasi ve ekonomik anlamda işbirliğinin artması da benimsenmiş.

Aliyev şu öneriyi de getirmiş: “Burada sizin gençlerinizi ağırlayalım, burada kamplar yapılsın. Biz gençlerimizi gönderelim, orada kamplar yapılsın, siyasette demokratik tecrübelerinizi de yakından görsün ve kültürel olarak da daha ciddi yakınlaşmalar olsun.”

İşbirliği için yeni fırsatlar

Gezide AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Kadın Kolları Başkanı da vardı. Önümüzdeki günlerde iki ülke arasındaki gençlerin gidip gelmeleri de artacak gibi gözüküyor.

AK Parti ile YAP arasında salgın günlerinde iki online toplantı yapılmış. Üçüncüsü ise yüzyüze Gence kentinde yapıldı. Konferansın başlığı “Şuşa Beyannamesi: Milli Manevi Değerlerimize Bağlılık ve Gelecek İşbirliği İçin Yeni Fırsatlar” oldu.

Heyetin duygulandığı anlar

AK Parti heyeti, Ermenistan’ın gece yarısı meskun mahalle füze saldırısı düzenleyerek 26 kişinin hayatını kaybettiği Gence’ye de gitti.

Binalar yıkılmış, büyük çukurlar açılmış. Heyet karanfiller bıraktı, Ermenistan’ın insanlık dışı eylemde bulunduğunu vurguladı.

Hayatını kaybeden çocukların oyuncakları ve hatta patikleri dikkatimizi çekiyor.

Büyük bir insanlık ayıbı ve dramını görüyoruz. Manzara karşısında heyet duygulu anlar yaşıyor…

Milliyet Gazetesi