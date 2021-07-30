Ermeni Metran Dr. Avak Asaturyan, İKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi

Irak Ortadoks Ermeni Cemmati Genel Sekreteri ve Hristiyan Toplumu Meclisi Başkanı Metran Dr. Avak Asatouryan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Görüşmede İKBY ve başta Ermeni toplumu olmak üzere Irak’taki Hristiyan toplumunun durumu, Irak’taki siyasi sürece tüm bileşenlerin katılması ve ortak edilmesinin önemi, kilise ve manastırların haklarının korunması, IŞİD terörürünün oluşturduğu tehditler gibi konular ele alıdı.

Görüşmede Irak Ortadoks Ermeni Cemmati Genel Sekreteri ve Hristiyan Toplumu Kurulu’nun Başkanı Metran Dr. Avak Asatouryan, İKBY’deki Ermeni toplumunun en büyük nüfusunun yaşadığı Zaxo’ya yaptığı ziyaretten bahsetti.

Metran Dr. Avak Asatouryan , Irak’taki Ermenilerin yurtdışına göç etmelerinden ve İKBY’deki hakim olan hoşgörü, barış ve birlikte yaşam kültüründen övgüyle bahsetti.

Görüşmede her iki taraf, var olan hoşgörü ve birlikte yaşam kültürünün daha da geliştirilmesi konusunda hemfikir olduğunu kaydetti.

ERMENİ HABER AJANSI