AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarından ortak açıklama

AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları İgor Khovayev (Rusya’lı eski eşbaşkan İgor Popov’un yerine geldi), Stephane Visconti (Fransa) ve Andrew Schofer (ABD), Ermenistan–Azerbaycan sınırında ölüm ve yaralanmalar nedeni olan son gelişmelerden dolayı endişelerini dile getiren bir ortak açıklama yayınladı.

Her iki tarafı gerginliği hemen azaltmaya, provokatif söylemden kaçınmaya ve 10 Kasım açıklamasıyla üstlendikleri taahhütleri yerine getirmeye çağıran eşbaşkanlar, çatışma kapsamındaki tüm konuları için kapsamlı ve kalıcı çözümün bulunması gerektiğini vurgulayarak, bu hedefle hemen AGİT Minsk Grubu himayesindeki müzakerelere dönme çağrısını yaptı.

Bu kapsamda ikili direkt istişareler düzenleme çağrısını yenileyen eşbaşkanlar, böylece gündemdeki konuları ve öncelikleri ön koşulsuz ele almak için imkan sağlanacağını vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI