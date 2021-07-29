PATRİK HAZRETLERİ MARAL AYVAZ ÇAĞLIÇUBUKÇU’YU KABUL ETTİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 29 Temmuz 2021, Perşembe, saat 11.00’de, Patrikliğin yazlık konutunda, sevilen ses sanatçılarından Maral Ayvaz Çağlıçubukçu’yu kabul etti. Görüşmede Adalar Din Görevlisi Rahip Harutyun Damadyan da hazır bulundu.

Misafir sanatçı, öncelikle geçen yılki konserinin video kaydını Patrik Hazretleri’ne takdim etti. Pandemi sürecinde çalışmaların sekteğe uğraması nedeniyle, bu çalışmanın da biraz gecikmeyle de olsa tamamlandığını söyledi. Maral, müzik alanındaki çalışmaları hakkında Patrik Hazretleri’ni bilgilendirdi ve bu bağlamda özellikle şu anda üzerinde çalıştığı ve Bedros Turyan’ın doğumunun 150. Yılına ithaf edilen çalışma hakkında bilgiler sundu. Edinilen bilgilere göre, ABD’deki tanınmış müzisyenlerden Norayr Demirci, Bedros Turyan’ın “Dırdunçk” şiiri üzerine çalışmış ve bu eseri bestelemişti. Besteleme çalışmaları sona erdiğinde, eseri Maral’ın seslendirmesi için kendisine teklif yapmıştı. Yakın gelecekte, proje hayata geçecek ve parça single halinde müziksevere sunulacaktı. Maral, proje hakkında konuşurken, projenin bireysel ve kurumsal çapta maddi yardımlarla tamamlanacağını söyledi. Öte yandan, Ermeni müziğine karşı beslediği özel sevgiyi vurgulayarak, gelecekteki projeleri hakkında da Patrik Hazretleri’ne kısa bilgiler sundu.

Ruhani Önderimiz, kendisine takdim edilen konser kayıtları için teşekkür ederken, konser sonunda yaptığı konuşmadan alıntılar yaptı. Patrik Hazretleri, Ermeni müziğini geliştirmek için yürütülen tüm çalışmaların takdire layık olduğunu söyledi ve benzer girişimlere takdisini sunduğunu hatırlattı. Patrik Hazretleri, aktarılan bilgiler ışığında, bireysel ve koro bazında çalışmaların farkına değinerek, sevilen sanatçıya pederane öğütlerde bulundu ve İstanbul Ermeni Müziği’nin bekası için yürüteceği çalışmalarda kendisine başarılar diledi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/