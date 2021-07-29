Ermenistan-Azerbaycan sınırının tamamına Rus sınır karakollarının konuşlandırılması mantıklı

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan kabine toplantısında Ermenistan-Azerbaycan arasındaki gerilimin artması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başbakan Vekili Nikol Paşinyan’ın açıklamaları şöyle:

“Azerbaycan, Ermenistan’ı sözde provokasyon yapmakla suçluyor. Eylül ayından başkanlığını üstlenecek KGAÖ üyesi olarak Ermenistan, KGAÖ’ya güvenlik tehdidi oluşturmama, müttefik ülkeleri askeri operasyonlara dahil etmeme sorumluluğunu anlıyor. Ve ben Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından herhangi bir provokasyonun yapılmasının mümkün olmadığını resmen açıklıyorum.

Azerbaycan ve Ermenistan’ın karşılıklı suçlamalarının doğruluğunu ortaya çıkarmak için olası çözümlerden biri, Ermenistan-Azerbaycan sınırı boyunca bir KGAÖ gözlemci misyonunun konuşlandırılması olabilir.

KGAÖ bünyesinde böyle bir görevi yerine getirmenin imkansız olduğu koşullarda, bizim için uluslararası kabul edilebilir başka formatlar olabilir.”

Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın sınırların belirlenmesi ve çizilmesi sürecine karşı olduğunu gösterme çabaları, gerçekle hiçbir ilgisi yok. Biz bundan yanayız. Üstelik de böyle bir süreci başlatmak, bölgede istikrar ve barışı tesis etmek için kendi halkımızdan yetki aldık.

Mevcut durum düşünüldüğünde, Ermenistan-Azerbaycan sınırının tamamına Rus sınır muhafızlarının sınır karakollarını konuşlandırmasını gözden geçirmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum”

Paşinyan, Yerevan’ın bu öneriyi Moskova’ya görüşmeye hazırlandığını, böyle bir adımın sınır belirleme ve çizme çalışmalarında askeri çatışma riskini önleyeceğini belirtti.

“Hükümetimiz bölgede güvenlik, barış ve istikrarın sağlanması için gerekli tüm önlemleri almaya hazırlanıyor. Biz Ermenistan vatandaşlarından aldığı yetki doğrultusunda hareket edeceğiz.” dedi.

Hatırlanacağı üzere 28 Temmuz’da Azerbaycan’ın başlattığı çatışmalar sonucunda üç Ermenistan askerinin şehit oldu ve dördü yaralandı, Azerbaycan’ın da iki askeri yaralandı.

ERMENİ HABER AJANSI