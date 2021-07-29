Adım Adım Artvin

Şenay Murat

Türkiye’nin en yeşil şehirlerinden biri olan Artvin, Gürcistan sınırında bulunuyor. Ulaşımı zor belki ama gittiğinize değeceğinin garantisini verebilirim.

Artvin aslında küçük bir şehir, ilçeleri birbirine biraz uzak ve coğrafyası sebebiyle bol virajlı yollara sahip. Fakat öyle bir yeşili var ki gittiğinizde gözleriniz bayram ediyor. İlçelerin birbirine olan uzaklığı ve gezilecek yerlere ulaşım düşünüldüğünde Artvin’i gezmenin en güzel yolunun özel araç kullanmak olduğunu düşünüyorum. Artvin’de gezilecek yerleri ilçe ilçe sıralamak, gezmek açısından da kolaylık sağlayacaktır. Artvin merkezi oldukça küçük, gezilecek çok fazla yeri yok aslında. Fakat yakınlık göz önünde bulundurulursa Hatila Vadisi Milli Parkı ve Cam Teras’ı ile Kafkasör Boğa Güreşleri Alanı’nı Artvin merkezinin gezilecek yerleri olarak söyleyebiliriz.

Arhavi

Arhavi’nin yapısı Artvin’in geneli gibi engebeli ve dağlıktır. Çiftekemer Köprüsü, Arhavi’de görülecek yerlerin başında gelir. 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen köprünün, merkezkaç kuvveti ile hesap edilerek hassas dengeler üzerine kurulduğu düşünülmektedir. Çiftekemer köprüsünden devam edilerek ulaşılan Mençuna Şelalesi ise Arhavi’de görülmesi gereken bir diğer noktadır. Üç basamaktan oluşan Mençuna Şelalesi’nin yüksekliği 70 metreyi bulmaktadır.

Ardanuç

Ardanuç, Artvin şehir merkezinden yaklaşık 60 km uzaklıktadır. Ardanuç ilçe sınırları içinde pek çok kilise ve kale bulunmaktadır. Bunların bazısı sağlam ya da yıkıntı halinde günümüze ulaşmış, bazısı ise tamamen ortadan kalkmıştır. Ardanuç’ta görülecek yerlerden bir diğeri ise Cehennem Deresi Kanyonu’dur. Cehennem Deresi tipik bir kanyon vadidir. 500 metre uzunluğunda, 70 metre genişliğinde ve 6 metre derinliğinde olup dağların arasında oluşmuş bir coğrafi yapıdır. Kanyona gitmek için taşlı ve dik patikaları takip etmeniz, tek kişinin bile zor sığacağı yollardan geçmeniz gerekiyor.

Borçka

Türkiye’nin en çok yağış alan yerleri arasında olan Borçka dünyanın çok az yerinde görülen ılıman yağmur ormanlarını barındırmaktadır. Ardanuç gibi Borçka’da da çok sayıda kale ve kilise bulunmaktadır. Borçka barındırdığı doğal güzellikleri ile zengin bir turizm potansiyeline sahiptir. Borçka Karagöl ve Maral Şelalesi gezilecek yerlerin başında gelmektedir. Artvin’deki iki Karagöl’den biri olan Borçka Karagöl piknik alanları, yürüyüş yolları ve harika renkleriyle misafirlerini karşılıyor. Çam ormanlarıyla çevrili Karagöl’de ağaçların suya yansımalarının oluşturduğu masalsı görüntü beni oldukça etkilemişti. Bunların dışında Dünya Biyosfer Rezerv alanı olarak gösterilen Macahel de (Camili) Borçka’da bulunmaktadır.

Şavşat

Şavşat benim Artvin’de gezmekten en çok zevk aldığım ilçe diyebilirim. Şehir merkezinden yaklaşık 80 km uzakta yer alan Şavşat, 2015 yılında Cittaslow kapsamına alınmıştır. Şavşat’a gittiğimde özellikle Yavuzköy ilk uğradığım yer olur. Seyir terasından gözümün alabildiğine yeşilin farklı tonlarını izlemek bana farklı bir huzur veriyor. Şavşat’a girdiğinizde sizi ilk olarak Şavşat kalesi karşılıyor. Yüksek bir kaya üzerinde bulunan Şavşat kalesine tırmanmak isteyenler için bir merdiven de bulunuyor. Cevizli köyünde bulunan Tibeti Kilisesi de Şavşat’ta görülecek yerler arasında yer alıyor. Yıldırım düşmesi sonucu kubbe ve kanatları yıkılan kilisede şu an kazı çalışmaları da devam ediyor. Artvin’deki ikinci Karagöl olan ve Karagöl-Sahara Milli Parkında yer alan Şavşat Karagöl doğal güzelliği ile ziyaretçilerini etkiliyor. İçeride kamp yapılabiliyor ancak içeri girdiğinizde bizi karşılayan görevli mangal yakmanın yasak olduğunu söylemesine rağmen birkaç yerde ateş yakıldığını da görmedik değil. Bunların dışında Balıklıgöl mevkii ve Arsiyan Yaylası da Şavşat’ta gezilecek yerlerdendir. Balıklıgöl mevkii çam ormanları arasında yer alan bir gölün bulunduğu oldukça bakir bir alan. Arsiyan yaylası ise Doğu Karadeniz’in en güzel yaylalarından biri.

Murgul

Artvin merkeze 48 km uzaklıkta yer alan Murgul diğer ilçelere göre daha yeni bir yerleşim yeridir. Murgul’da görülecek en önemli yer Delikkaya Şelalesi’dir. Yüzük şeklinde oyulmuş bir kayadan dökülen şelale 7 metre yükseklikten akmaktadır. Araçla şelalenin yanına kadar gitmek mümkün olmakla birlikte yolun özellikle son kısmının biraz bozuk olduğunu söylemeliyim. Piknikçilerin uğrak alanı Delikkaya Şelalesi yakınlarında bir de alabalık tesisi bulunuyor.

Yusufeli

Artvin merkezden yaklaşık 75 km uzaklıktaki Yusufeli’ne birçok tünelden ve dağ yollarının arasından geçerek ulaşabilirsiniz. Diğer ilçeler gibi Yusufeli’nde de kiliseler gezilecek yerlerin başında gelmektedir. Gürcü krallığından kalma İşhan Kilisesi ve Dörtkilise, Yusufeli’nde görülmesi gereken yerlerdir.

Bonus: Yusufeli’ne kadar gelmişseniz yaklaşık 30 km uzaklıkta bulunan Tortum Şelalesi’ni de rotanıza eklemeyi unutmayın.

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Milliyet Gazetesi