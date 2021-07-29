Adam Schiff: “Azerbaycan’ın sorumluluk zamanıdır”

ABD Kongre üyesi Adam Schiff, Ermensitan’ın topraklarında Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından başlatılan savaş operasyonlarına değindi.

Facebook üzerinden bir paylaşım yapan Schiff, “Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin, Ermenistan ile ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğne, sınırda üç Ermeni askerin öldürüldüğüne ve iki askerin ağır yaralandığına dair haberler, endişe vericidir. Haberler doğruysa, bu Azerbaycan tarafından yeni bir saldırı eylemi olacak ve tırmanmasına izin verilmesi takdirde ileride yeni şiddet, ölüm ve yıkımlara yol açacak” ifadelerini kullandı.

ABD’nin, Aliyev’e ve onun rejimine devamlı desteğinin, onun saldırganlığını engellemediğini ve Ermeniler için yeni tehditler yarattığını kabul etmek gerektiğini vurgulayan Schiff, “Dışişler Bakanlığına ve Dışişleri Bakanı Blinken’e, son 24 saatte yaşanan olayları gündeme getirmeye ve ateşkesi koruması için Azerbaycan’a baskı yapmaya çağırıyorum. ABD, sık sık insan haklarını ihlal eden ve komşusunun bağımsızlığını taciz eden Azerbaycan’a herhangi bir askeri diğer yardım ve destek vermemelidir. Sorumluluk zamanıdır” şeklinde konuştu.

ERMENİ HABER AJANSI