Ukrayna’da Ortodokslar ikiye bölünmüş durumda: Bir kesim Rus patrikliğine dönmek istiyor

Ukrayna’da Ortodokslar bölünmüş durumda. Rus Patrikhanesi’nden bağımsızlıklarını ilan ettikleri 2018’den bu yana, Ukraynalı dini yetkililerin bir kısmı geri dönmek istiyor. Diğer kesim ise İstanbul’daki Patriğin otoritesine bağlı kalmadan yana tavır sergiliyor.

Salı günü, Ukrayna kilisesinin Rusya’ya bağlı olduğunu iddia eden 55 binden fazla Ortodoks, başkent Kiev’in sokaklarında 11. yüzyılda kurulmuş bir manastır olan Kiev Caves Lavra’ya doğru yürüyüş yaptı.

Yürüyüşe, Moskova’da bulunan muhalif Patrik Bartholomeos da Ağustos ayında Ukrayna’ya giderek destek verecek.

Din insanlarının Kiev’deki geçit töreni sorunsuz gerçekleşti ancak aralarından birkaç kişiyi güneş çarptığı ve bu nedenle tedaviye alındıkları belirtildi.

Euronews