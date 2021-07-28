TBMM Başkanı Şentop: Türkiye-Azerbaycan birlikteliğinin ortaya çıkardığı gerçeklik bölge ülkeleri için de önemli

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye-Azerbaycan birlikteliğinin ortaya çıkarttığı gerçekliğin, bölge ülkeleri bakımından, bilhassa Orta Asya Türk Cumhuriyetleri bakımından da önemli olduğunu belirtti.

Ertuğrul Subaşı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’u, Bakü’de kaldığı Fairmont Otel’deki toplantı salonunda kabul etti.

Mustafa Şentop, daha sonra Türk iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Bakü’deki temasları hakkında bilgi veren Şentop, Türkiye ve Azerbaycan birlikteliğinin merhum Haydar Aliyev’in ifade ettiği “tek millet, iki devlet” ilkesi etrafında şekillendiğini ancak bunun bir slogan ya da türkü sözü değil, gerçeklik olduğunu söyledi.

Bunun en somut göstergesinin Türkiye’nin Karabağ savaşı sırasında Azerbaycan’a verdiği destekle de görüldüğünü dile getiren Şentop, Türkiye-Azerbaycan birlikteliğinin ortaya çıkarttığı gerçekliğin, bölge ülkeleri bakımından, bilhassa Orta Asya Türk Cumhuriyetleri bakımından da önemli olduğunu ifade etti.

Şentop, Azerbaycan ve Türkiye arasında 1 Nisan’dan itibaren kimlikle seyahatin başladığını, serbest ticaretin kolaylaştırılması bakımından görüşmelerin devam ettiğini de belirterek Karabağ’ın yeniden inşasının da önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin burada daha fazla yer almasını arzuladıklarını ve bunu Azerbaycan makamlarıyla da paylaştıklarını anlatan Şentop, ekonomik ve ticari ilişkilerin öneminin arttığını belirtti. Şentop, Hazar havzasında yatırımların ve iktisadi faaliyetlerin önemli olduğunu söyledi.

Azerbaycan ve Nahçıvan’ı bağlayacak Zengezur koridorunun en kısa zamanda hayata geçirilmesi için Azerbaycan’ın takipte olduğunu, Türkiye’nin de buna önem verdiğini vurgulayan Şentop, bu koridorun Türkiye’yi kara yoluyla Azerbaycan’a ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ne bağlayacağını ifade etti.

Şentop, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2023’te 15 milyar dolar olduğunu ancak bu hedefin 2023’e kalmadan aşılabileceğini dile getirdi.

AA