Moskova’da kritik üçlü görüşme bekleniyor

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya Federasyonu savunma bakanları arasında bugün Moskova’da üçlü görüşme gerçekleştirilecek.

Rus haber ajansı Interfax’ın aktardığı habere göre, önceki gün Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ermenistan Savunva Bakan Vekili Arşak Karapetyan ile bir araya gelmişti.

Hatırlanacağı üzere, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 03:40 sularında Ermenistan-Azerbaycan sınırının kuzey-doğu kısmında bir kez daha provokasyona başvurup ateşkesi ihlal etti. Aynı istikamette çatışmalar yaşanıyor.

ERMENİ HABER AJANSI