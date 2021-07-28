Mersin’de definecilere suçüstü

Mersin’in Tarsus ilçesinde hareketli saatler yaşandı. Kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından kazıda kullanılan malzemelerle suçüstü yakalandı…

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belen Mahallesi yakınlarında define aramak amacıyla kaçak kazı yapıldığını bilgisi üzerine harekete geçti. Arazi taraması yapan ekipler, 5 kişiyi kaçak kazı yaparken yakaladı. Kazı yapılan bölgedeki aramada; şüphelilere ait 2 dedektör, 3 kürek, 2 kazma, 1 balyoz, 2 çekiç ile 4 çivi bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sabah Gazetesi