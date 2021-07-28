Gülistan Doku, Hurmüz Diril ve Mehmet Bal’ın yakınları aylardır bir umut bekliyor

Gülistan Doku’dan 571, Hurmüz Diril’den 567, Mehmet Bal’dan 552 gündür haber alınamıyor. Acılı aileler ile avukatlar, aramaların ve soruşturmaların etkin ve adil bir şekilde yürütülmesini talep ediyor.

Mehmet Kızmaz

Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolan üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’dan (21) 571, Şırnak’ta 9 Ocak 2020’de kaybolan Asuri Diril çiftinden Hurmüz Diril’den (71) 567, Silivri Cezaevi’ndeki oğlunu görmek için 24 Ocak 2020’de Batman’dan İstanbul’a gelen ve en son Eminönü’nden Kadıköy vapuruna bindiği görülen Mehmet Bal’dan (58) 552 gündür haber alınamıyor. 1.5 yıldan fazladır sonuç alamayan acılı aileler ile avukatlar, aramaların ve soruşturmaların etkin ve adil bir şekilde yürütülmesini talep ediyor. Kayıp yurttaşların acılı aileleri ve avukatlar gazetemize konuştu.

‘EKİP YİNE DEĞİŞTİ’

Gülistan Do-ku’nun ablası Aygül Doku: Dosya adil ve etkin bir şekilde yürütülmüyor. Her şey tıkanmış. Şüpheli konumda olan Zaynal Abakarov hayatına devam ediyor. Yetkililerin intihar tezine göre dahi Zaynal şu an tutuklu yargılanmalı. Yetkililer Zaynal’a dönük tavırlarını değiştirip harekete geçmeli. Neyi amaçlıyor, neyi bekliyorlar? Devletin imkânları kardeşimi bulmaya elverişli. Bu imkânlar işlenmeli. Yetkililer dosyanın 2 hafta içinde tamamlanacağını söyledi. Dosyayı tamamladıklarında, bize bütün acıları tekrardan yaşatmasınlar. Deşip deşip aynı noktaya gelmek istemiyoruz. ‘İntihar etti’ demesinler. İddiaları istemiyoruz, ‘Gülistan’a ne oldu’ sorusunun cevabını istiyoruz. Ardından Gülistan’a bunu yaşatanlara karşı hukuki süreç işlemeli. Avukatımız aracılığıyla 25 Haziran’da Tunceli Başsavcılığı’na kardeşimin akıbetinin çözülmesi için 19 yeni talepte bulunduk. İl Emniyet müdürü ve dosyaya bakan ekip değişti. Gelecek olan yetkililerden hukukun gereğini yapmalarını istiyoruz.

‘UMUTLARIMIZ ZAYIFLIYOR’

ÇİFTİN kızı Gülcan Diril Üzümcü: Bir görgü tanığına rağmen hâlâ “babanızı bulamadık” denilmesini kabul etmiyorum. Arama konusunda bir ciddiyetsizlik var. Delillerden, annemize kadar her şeyi biz bulmuştuk. Köyün içinde donanımlı bir ekiple arama yapılmadı. Babamızın hâlâ bulunmaması ile ilgili somut bir açıklama bekliyoruz. Babamıza ne oldu? Failler bir an önce ortaya çıkarılmalı. Bölgenin ne kadar denetimde olduğunu herkes biliyor. Bir kurdun, kuşun izi bulunurken bir insanın izinin bulunmaması ne kadar samimi gelebilir ki? Bunu devlet çözemeyecekse ben nasıl çözeyim? Ciddi bir arama yapılmalı. Yetkililer sorumluluklarını yerine getirmeli.

Çiftin oğulları, İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril: Siyasal ve idari yönden bir destek bekliyoruz. Bunu yapanlar arkalarını sağlama almışlar ki bu işe girişmişler. Bu olay sadece bir, iki kişinin bildiği bir şey değil. Kesinlikle çevre köylerin dahil olduğu planlı bir şey. Herhangi bir emare bulunmuş değil. Babamın bulunma ihtimali giderek zayıflıyor.

‘DOSYA FAİLİ MEÇHULDE’

Mehmet Bal’ın oğlu Ercan Bal: Dosya tekrar açılıp üzerinde durulmalı. Nereye gitsek kapılar kapalı. Bir ay önce Gayretepe karakolunu aradım, “haber yok” dediler ve telefonu yüzüme kapattılar. Bu insanlar nerede?

Bal’ın kuzeni Sadık Bal: Ne yapacağımız ve nereye başvuracağımızı bilmiyoruz. Başına ne geldiyse söylesinler. Adalet, hukuk kalmamış.

Bal ailesinin avukatı Ahmet Baran Çelik: Soruşturmaya bir ayda takipsizlik kararı verildi. AYM’ye başvuruda bulunduk. Dosya faili meçhulde. “Direkt birileri vurdu, kaçırdı” diyemiyoruz. Elimizde hiçbir veri yok.

Cumhuriyet Gazetesi