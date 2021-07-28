Fransan’nın Ermenistan Büyükelçsi: “Fransa’nın asıl endişesi, Ermenistan’daki sınır durumu”

Fransa, Ermenistan ile Azerbaycan’a siyasi süreçlerin yeniden başlatılması çağrısında bulunuyor.

Fransa’nın Ermenistan Büyükelçisi Jonathan Lacotte, Erebuni’deki arkeolojik kazıların tamamlanması vesilesiyle düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Lacotte, “Şu anda bu etkinliği gerçekleştirdiğimizde (Erebuni arkeolojik kazılarının tamamlanmasına ilişkin basın toplantısı – ed.), Ermenistan Cumhuriyeti’nde, Gegharkunik İdari Bölgesi’nde silahlı çatışmalar yaşanıyor. Tabii aklımız şehit olmuş askerler ve ailelerinde. Tüm bunların Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerginliğin olduğu bir bağlamda gerçekleştiğinin de farkındayız.

Bunların ateşkes ihlali olduğu ve bu nedenle Ermenistan sınırlarında güvenlik durumunun kötüye gittiği için Fransa’yı endişelendiren olaylardır. Bu konuda Fransa, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki siyasi süreçlerin yeniden başlatılması çağrısında bulunuyor. Ancak bu süreç adil olmalı, güç veya başka bir etki altında gerçekleştirilmemelidir.

Doğal olarak, AGİT Minsk Grubu çerçevesinde Fransa, ABD ve Rusya arasında her şeyden önce durumun sakinleşmesine katkıda bulunmamız için temaslar var. Zamanı geldiğinde, siyasi sürecin yeniden başlamasında da katkımız olacak” şeklinde konuştu.

Büyükelçi, Fransa’nın asıl endişesinin Ermenistan’daki sınır durumu olduğunu kaydetti.

Jonathan Lacotte, “Tabii, 9 Kasım tarihli üçlü bildirideki uygulanması hala sorunlu olan diğer hususları, özellikle de Azerbaycan’da tutulan tüm savaş esirlerinin serbest bırakılmasına dair maddeyi unutmuyoruz” dedi.

ERMENİ HABER AJANSI