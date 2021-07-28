Ermenistan ve Azerbaycan ateşkeste anlaştı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’la sınırda ateşkese varılması konusunda anlaşıldığını doğruladı.

Sputnik Ermenistan’ın aktardığına göre, Bakü’nün Rusya’nın Erivan’la saat 09:00 itibarıyla ateşkese varılması teklifini kabul ettiği bilgisinin ardından Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan teyit geldi.

Sabah saatlerinde taraflar birbirlerini yine saldırılarla suçladı. Azerbaycan iki yaralı olduğu, Ermenistan da üç kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı açıklaması yaptı.

Basına göre şu anda sınırdaki durum nispeten sakin.

Dağlık Karabağ’da bir buçuk ay süren çatışmaların ardından Bakü ile Erivan arasında Moskova’nın arabuluculuğunda 10 Kasım 2020’de imzalanan barış anlaşmasının sonucunda Kelbecer bölgesi de Laçin ve Ağdam bölgeleri gibi Azerbaycan’ın kontrolüne geçti. Anlaşmada tam ateşkesin sağlanması, cenazelerin iadesi ve bölgeye Rus barış güçlerinin konuşlandırılması öngörülüyor. Ancak anlaşmaya rağmen taraflar zaman zaman birbirlerini ateş etmekle suçluyor.

Sputnik Türkiye