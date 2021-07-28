Ermenistan Savunma Bakanlığı’nda, yabancı askeri ataşelerle son çatışmalar konuşuldu

Ermenistan Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları ve Uluslararası İşbirliği Genel Müdürü Levon Ayvazyan, 28 Temmuz tarihinde Ermenistan’daki yabancı büyükelçiliklerinde görev yapan askeri ataşeleri kabul etti.

Görüşme sırasında ataşelere, 28 Temmuz günü sabah erken saatlerinde Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin askerleri tarafından Ermenistan’ın Verin Şorja köyünün yakınında başlatılan savaş operasyonu hakkında bilgi verildi.

Azerbaycanlı askerlerin, kendi mevzilerini güçlendirmek ve daha sonraki ilerleme imkanları artırmak hedefiyle çeşitli ağır silahlardan Ermeni mevzilerine saldır düzenlediği ve geçici başarı elde ettiği, ataşelere bildirildi. Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin cevap ateşi sonucunda büyük kayıplar veren Azerbaycan güçleri, geri çekildi.

Görüşmede, 9 Kasım ateşkes açıklamasından sonra ilk büyük çaplı savaş operasyonu olan bu gelişmelerin, hemen Ermenistan’ın egemen topraklarında yaşandığına ve Ermeni sivil halkı için tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi.

Ermenistan’ın, bu konudaki yaklaşımının net ve değişmez olduğuna ve Azerbaycan silahlı güçlerinin Ermenistan’ın egemen topraklarından çıklarılması gerektiğine vurgu yapılan görüşmede, sınıra yakın bölgelerde yaşanan tüm gelişmelerin sorumluluğunun Azerbaycan tarafına ait olduğu da vurgulandı.

ERMENİ HABER AJANSI