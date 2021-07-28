Ermenistan Ombudsman Ofisi: Azerbaycan güçleri Gegharkunik köylerine ateş açıyor

Ermenistan Ombudsmanı Ofisi, 28 Temmuz sabah saatlerinde vatandaşlardan Ermenistan’ın Gegharkunik İdari bölgesindeki köylere doğru Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından ateş açıldığına dair ihbarlar aldığını açıkladı.

Ermenistan Ombudsmanı Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “28 Temmuz saat 10:30 itibariyle sivillerden, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin, Ermenistan Cumhuriyeti’nin Gegharkunik bölgesine bağlı Sotk, Kut, Azat, Norabak, Nerkin Şorzha, Verin Şorzha köylerine ateş açtığına dair ihbarlar geliyor.

Azerbaycan Ordusu tarafından özellikle de Kut ve Verin Shorzha köyleri hedefe alındı. Bu köyler savunmasız durumda.

Atışlar yoğun, hem küçük hem de büyük kalibreli silahlardan ateş açılıyor.

Ermenistan Ombudsmanı, Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın Azerbaycan’ın bu saldırılarının siyasi amaçlı olduğu yönündeki resmi açıklamasını kaydetti. Dolayısıyla Dolayısıyla ombudsmanımız uluslararası kuruluşların dikkatini bu açıklamaya çekti

Ermenistan Ombudsman Ofisi’nin Gegharkunik Bürosu’nun unsurları atışların sürekli olarak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından kışkırtıldığını ispatlıyor.

Bu atışlar Ermenistan köylerine doğru ve hemen köyler yakınlarında. Ermenistan vatandaşlarının haklarını ihlal etmekte.”

ERMENİ HABER AJANSI