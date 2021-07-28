Ermenistan, KGAÖ başkanlığını üstlenecek

Ermenistan, 16 Eylül tarihinde KGAÖ’nün başkanlığını üstlenecek. Ermenistan Parlamentosu’nun Dış İlişkiler Daimi Komisyonu Başkanı Ruben Rubinyan, 12 Mayıs tarihinde KGAÖ’de başlatılan sürecin devam ettiğini vurguladı.

Rubinyan, “Bu yıl 16 Eylül’de Ermenistan, KGAÖ başkanlığını üstlenecek. Biz, elimizde olan imkanları kullanmaya devam edeceğiz. KGAÖ, bu durumlara gereken tepkiyi vermelidir, çünkü bu KGAÖ’nün görevidir.”

28 Temmuz tarihinde gece saat 03:40 sularında Azerbaycan silahlı kuvvetleri, yeni bir provokasyon başlattı. Ermenistan sınırının kuzey–doğu bölgesinde başlayan silahlı çatışmalar sonucunda her iki tarafın yaralıları ve kayıpları var. Rusya barış gücünün arabulucuğyla kuzey-doğu bölgesinde temas hattında ateşkesin yeniden sağlanması konusunda anlaşmaya varıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/07/28/Rubinyan-Ermenistan-KGA%C3%96-ba%C5%9Fkanl%C4%B1k/212394