Ermenistan Dışişleri’nden Azerbaycan’ın sınır provokasyonuna tepki

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan sınırının kuzey-doğu istikametinde bulunan Ermeni mevzilerine doğru Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı saldırıya ilişkin bir yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, “12 Mayıs’tan bu yana Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen topraklarına sızan Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait birlikleri, 28 Temmuz günü saat 03.40 sularında, Ermenistan-Azerbaycan sınırının kuzeydoğu istikametindeki Ermeni mevzilerine doğru saldırı başlatmış. Saldırı sonucunda çatışmalar yaşandı. Ön verilere göre insan kayıpları var” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında “Azerbaycan yönetiminin, kendi Silahlı Kuvvetleri’nin Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen topraklarında yasadışı mevcudiyetini devam ederken Ermenistan’dan tarihi ve toprak taleplerinde bulunarak bu tür eylemleri haklı çıkardığı koşullarda, durumu kasıtlı olarak gerginleştirmesi dikkat çekicidir.

Ermenistan Cumhuriyeti, kendininn toprak bütünlüğüne karşı Azerbaycan’ın güç kullanmasına karşılık olarak uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm askeri ve siyasi araçları kullanacak.

Azerbaycan tarafının bölgedeki barış ve güvenliğe karşı askeri eylemlerini şiddetle kınıyoruz.

Durumun daha da gerilmesinin tüm sorumluluğunu Azerbaycan’ın askeri ve siyasi yönetimi taşıyor” ifadeleri kullanıldı.

ERMENİ HABER AJANSI